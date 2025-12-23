Выход к Славянску: чем может закончиться прорыв линии обороны ВСУ под Северском
Самым проблемным участком фронта становится Северское направление. Обращая на это внимание, офицер ВСУ Николай Мельник видит здесь угрозу выхода уже на подступы к Славянску — и, судя по всему, "многоэшелонированная оборона", о которой мы так много слышали, существовала только на бумаге.
Пока на Покровском направлении наши силы сосредоточены на том, чтобы организовать выход наших подразделений из Мирнограда, Северское направление "поплыло". За неделю по фронту в 16 км мы отступали в среднем на 5–12 км.
Враг на нескольких участках сумел форсировать р. Северский Донец и успешно развивает наступление с целью выхода на подступы к Славянску. Не знаю, кто ответственен за это направление, но судя по скорости продвижения противника, наша "многоэшелонированная оборона" была эффективно построена лишь на бумаге.
Срочно необходимо формировать передовую линию обороны по линии Николаевка-Никоноровка-Белокузьминовка. Все, что восточнее, оборонять важно лишь для того, чтобы дать время подготовить линии обороны и перестроить логистику.
Напоминаю, что Силы обороны Украины бьются из последних сил, и не их вина, что противник превосходит нас в силах и средствах, а общество надеется на успех переговоров во Флориде.
И кстати, спасибо американским партнерам за то, что проводят переговоры именно во Флориде. Это очень по-человечески — дать возможность Секретарю СНБО Умерову побыть со своей семьей, которая там живет.
