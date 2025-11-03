Покровск уже не спасти: два шага, которые нужно сделать на фронте прямо сейчас

Почти все вменяемые люди написали о сложной ситуации под Покровском. Я не буду повторяться. Покровско-Мирноградская агломерация — в полуокружении с фактически пеперезной логистикой и отсутствием контроля над 50% Покровска.

О том, что враг будет захватывать Покровск именно через окружение, я писал еще месяца три назад, ведь это был наиболее логичный путь и враг пошел по нему.

Причины того, почему противник сумел сейчас навязать свои условия боя, все те же самые. Истощение подразделений, нехватка людей, тотальное преимущество противника во всем и стирание живой силы в наф*г никому не нужных боях за посадки. Отказ от маневренной войны и удержание СП-к любой ценой в конце концов доканает армию. А, ну и еще закладка клумб вместо оборонительных сооружений.

Что является логичным в ситуации с Покровском сейчас:

выйти из мешка на линии Проминь-Чинушене и стабилизировать ситуацию по фронту Покровск-Мирноград;

построить нормальные оборонительные линии за Покровском, потому что этот город мы все равно потеряем, вопрос лишь в том, сколько врагов там погибнет и сохраним ли мы украинских солдат.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

