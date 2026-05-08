Мобилизация, мотивация или имитация: как власть предлагает реформировать армию и что из этого получится

Профанация идеи и симулякры вместо реальных реформ — это всегда глупая идея в перспективе краткосрочной и катастрофическая в перспективе долгосрочной.

Напомню, что у нас уже была и "оптимизация вместо мобилизации" и "реформа ТЦК", и "миллион за контракт". И что?

В первом случае мы вгепали в посадках абсолютно не подготовленных к пехотному бою пво-в, наводчиков-операторов и прочих "оптимизированных".

Во втором — гордо отправили "на фронт" руководителей ТЦК, что обвалило выполнение мобилизационных планов, но дало возможность позакрывать против ТЦК-ов все уголовные дела по коррупции.

В третьем — мы не получили никакого ощутимого притока молодежи в армию, но, боясь митингов, открыли границы и просто уничтожили наш мобилизационный ресурс. Я не фанат НАБУ, половина из тех "антикоррупционеров" сядет по коррупции в течение пяти лет. Но открывать границы только для того, чтобы народ не возмущался из-за "пленок Миндича" — это было самое тупое решение современности.

Відео дня

Поэтому ... теперь разберем очередные улучшения в армии, которые нам пообещали.

Увеличение зарплат для тыловых должностей до 30 000 ну и всем остальным... Ну, в это еще как-то верю. Это же последовательно. Сначала тридцатку резать, потом вернуть и назвать это реформой. Контракты для пехотинцев с зп от 250 до 400 в зависимости от сложности задач. То есть мобилизованная пехота, которая рыгает с 2022 года, снова идет лесом. Последовательно. Усиление контрактной системы с четкими сроками службы. Ну, это не новость. Идея верная. Но вряд ли будет много фанатов подписать контракт на 5 лет. "Начиная уже с этого года — поэтапное увольнение со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев". Бред. Максимум спишут раненых и ограниченно годных, может, еще с тяжелыми болезнями, которые годами кочуют по госпиталям и командиры их в глаза не видели.

Поэтому я не вижу в ближайшее время, что может измениться в вопросах мобилизации и обеспечения. То, что делается, это лучше, чем ничего. И повышение зарплаты, и контракты, и списание тех, кто уже не может воевать — это все правильно, но с опозданием на три года.

И еще маленькая ремарка, если за одну и ту же "работу" контрактник будет получать в три раза больше мобилизованного, то вы получите такой трындец в подразделении, что мне просто искренне жаль тех ротных, которые будут это разруливать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно