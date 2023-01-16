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Воєнний фокус Російсько-українська війна Ракета поцілила у житловий будинок у Дніпрі

Удар по житловому будинку в Дніпрі: в ЄС обговорюють заходи у відповідь на адресу Кремля

ракетний удар зс рф по Дніпру
Фото: ГСЧС

Європейські дипломати категорично засудили жахливі удари Росії по цивільних об'єктах в Україні та заявили, що військові злочини РФ не залишаться безкарними.

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У Європейському Союзі розцінюють російський ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі як ознаку ескалації та обговорюють можливі варіанти реагування на нього. За його словами, будь-яка реакція має бути узгоджена 27 державами-членами ЄС. Про це під час брифінгу в Брюсселі 16 січня заявив представник із закордонних справ та політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Європейський Союз рішуче засуджує жахливі удари Росії по цивільних об'єктах в Україні, що продовжуються. Ці варварські дії тільки зміцнюють нашу рішучість забезпечити відповідальність і нашу підтримку України", — заявив Стано.

На думку чиновника, Росія продовжує демонструвати нелюдське обличчя та тероризувати мирне населення України. Тому дії Кремля є нічим іншим, як воєнним злочином, і через це мають бути припинені негайно, переконаний Стано.

У своїй промові представник Єврокомісії також відзначив дату річниці, що наближається, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, що ближче до цієї дати, то більше російських ракет вражають українські міста.

"Оскільки ми наближаємося до роковин російського вторгнення в Україну, більше російських ракет вразило українські міста на вихідних. Це особливо стосується житлового будинку у місті Дніпро", — сказав Стано.

Чиновник підкреслив, що атаки міст та удари по критичній інфраструктурі України вкотре свідчать про те, що Кремль готовий до загострення ситуації та не схильний до деескалації. У зв'язку з цим Євросоюз неодмінно відреагує на подібні дії Росії.

У свою чергу, коментуючи трагедію у Дніпрі, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у Twitter, що злочини РФ не залишаться безкарними.

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"Черговий російський ракетний обстріл вчора завдав удару по українським містам. Нелюдська агресія Росії націлена безпосередньо на мирних жителів, включаючи дітей. Ці злочини не залишаться безкарними", — заявив Боррель.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі збільшилася до 35 осіб. Як повідомив 16 січня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, серед жертв двоє дітей.