Удар по жилому дому в Днепре: в ЕС обсуждают ответные меры в адрес Кремля

Европейские дипломаты категорически осудили чудовищные удары России по гражданским объектам на Украине и заявили, что военные преступления РФ не останутся безнаказанными.

Related video

В Европейском Союзе расценивают российский ракетный удар по жилому дому в Днепре как признак эскалации и обсуждают возможные варианты реагирования на него. По его словам, любая реакция должна быть согласована 27 государствами-членами ЕС. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе 16 января заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Европейский Союз решительно осуждает продолжающиеся чудовищные удары России по гражданским объектам на Украине. Эти варварские действия только укрепляют нашу решимость обеспечить ответственность и нашу поддержку Украины", — заявил Стано.

По мнению чиновника, Россия продолжает демонстрировать нечеловеческое лицо и терроризировать мирное население Украины. Поэтому действия Кремля являются ничем иным, как военным преступлением и поэтому должны быть прекращены немедленно, убежден Стано.

В своей речи представитель Еврокомиссии также отметил приближающуюся дату годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, чем ближе к этой дате, тем больше российских ракет поражают украинские города.

"Поскольку мы приближаемся к годовщине российского вторжения в Украину, больше российских ракет поразило украинские города на выходных. Это особенно касается жилого дома в городе Днепр", — сказал Стано.

Чиновник подчеркнул, что атаки городов и удары по критической инфраструктуре Украины лишний раз свидетельствуют о том, что Кремль готов к обострению ситуации и не склонен к деэскалации. В связи с этим Евросоюз непременно отреагирует на подобные действия России.

В свою очередь, комментируя трагедию в Днепре, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в Twitter, что преступления РФ не останутся безнаказанными.

"Очередной российский ракетный обстрел вчера нанес удар по украинским городам. Бесчеловечная агрессия России нацелена непосредственно на мирных жителей, включая детей. Эти преступления не останутся безнаказанными", — заявил Боррель.

Напомним, число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 35 человек. Как сообщил 16 января глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, среди жертв двое детей.