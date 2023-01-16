Однофамилицу президента Украины спасли из-под завалов дома в Днепре, ее мужа и сына ищут (фото)

27-летняя Екатерина Зеленская с детства потеряла слух и не могла позвать на помощь. Девушку доставили в реанимацию с сильным переохлаждением, температура ее тела — 31 градус.

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В Днепре из-под завалов многоэтажки, куда попала российская ракета, 15 января достали 27-летнюю Екатерину Зеленскую. Об этом сообщила в Instagram сестра пострадавшей Алина.

Девушка не смогла позвать на помощь, так как с детства страдает глухотой. По информации сестры, Екатерина была дома с мужем и годовалым сыном, когда ракета попала в дом.

"Это Катя — моя сестра. Ее нашли только сегодня утром и слава Богу живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе", – написала Алина.

Вечером 16 января спасатели искали мужа и сына Зеленской под завалами здания.

[ + – ] Спасатели искали мужа и сына Зеленской под завалами здания

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский добавил, что пострадавшую спасатели услышали во время минуты тишины около 1:00 ночи 15 января. Сегодня в 11:30 ее вытащили из-под завалов.

Екатерину Зеленскую доставили в больницу с сильным переохлаждением, температура ее тела — 31 градус, она находится в реанимации, отметили журналисты.

Представитель Национального совета по телевидению и радиовещанию в Сумской области Лариса Якубенко подтвердила, что пострадавшую зовут Екатерина Зеленская.

"Днепр. Спасенную из-под завалов женщину зовут Екатерина Зеленская. Она провела под руинами дома почти сутки. Екатерина с детства имеет порок слуха, поэтому не могла услышать, когда наступала "минута тишины" и именно в это время позвать о помощи… У Екатерины сильное переохлаждение", — сообщила Якубенко.

Напомним, что российская ракета разрушила целый подъезд жилого дома в Днепре 14 января. По данным Воздушного командования ВСУ, оккупанты могли запустить ракету Х-22, всего было уничтожено 72 квартиры.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что обстреливать Днепр приказал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка Олег Тимошин.

Фокус 16 января писал, что под завалами многоэтажки в Днепре оказалась освобожденная из российского плена военная, которая защищала "Азовсталь".

В Кремле отреагировали на трагедию в Днепре в привычной манере, заявив, что захватчики "не обстреливают жилые дома", а по девятиэтажному зданию в Днепре отработала "украинская ПВО".