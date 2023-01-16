Тезка президента України врятували з-під завалів будинку в Дніпрі, її чоловіка та сина шукають (фото)

27-річна Катерина Зеленська змалку втратила слух і не могла покликати на допомогу. Дівчину доставили до реанімації із сильним переохолодженням, температура її тіла — 31 градус.

Related video

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, куди поцілила російська ракета, 15 січня дістали 27-річну Катерину Зеленську. Про це повідомила в Instagram сестра постраждалої Аліна.

Дівчина не змогла покликати на допомогу, бо з дитинства страждає на глухоту. За інформацією сестри, Катерина була вдома з чоловіком і однорічним сином, коли ракета поцілила в будинок.

"Це Катя — моя сестра. Її знайшли тільки сьогодні вранці і, слава Богу, живою. Вона із сім'єю жила в тому проклятому домі на Перемозі", — написала Аліна.

Увечері 16 січня рятувальники шукали чоловіка та сина Зеленської під завалами будівлі.

[ + – ] Рятувальники шукали чоловіка та сина Зеленської під завалами будівлі

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський додав, що постраждалу рятувальники почули під час хвилини тиші близько першої години ночі 15 січня. Сьогодні об 11:30 її витягли з-під завалів.

Катерину Зеленську доправили до лікарні із сильним переохолодженням, температура її тіла — 31 градус, вона перебуває в реанімації, зазначили журналісти.

Представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко підтвердила, що постраждалу звуть Катерина Зеленська.

"Дніпро. Врятовану з-під завалів жінку звуть Катерина Зеленська. Вона провела під руїнами будинку майже добу. Катерина з дитинства має ваду слуху, тому не могла почути, коли наставала "хвилина тиші", і саме в цей час покликати про допомогу... У Катерини сильне переохолодження", — повідомила Якубенко.

Нагадаємо, що російська ракета зруйнувала цілий під'їзд житлового будинку в Дніпрі 14 січня. За даними Повітряного командування ЗСУ, окупанти могли запустити ракету Х-22, всього було знищено 72 квартири.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що обстрілювати Дніпро наказав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаполку Олег Тимошин.

Фокус 16 січня писав, що під завалами багатоповерхівки в Дніпрі виявилася звільнена з російського полону військова, яка захищала "Азовсталь".

У Кремлі відреагували на трагедію в Дніпрі у звичній манері, заявивши, що загарбники "не обстрілюють житлові будинки", а по дев'ятиповерховій будівлі в Дніпрі відпрацювала "українська ППО".