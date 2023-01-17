Трагедія у Дніпрі: названо імена загиблих дітей (фото)

За даними рятувальників, під завалами багатоквартирного будинку загинуло 5 дітей. Ще 6 неповнолітніх вдалося врятувати.

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Унаслідок удару ворожої ракети по 9-поверхівці у Дніпрі на вулиці Перемоги загинуло 5 дітей. Про це у вівторок, 17 січня, повідомили у пресцентрі Державної служби надзвичайних ситуацій.

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради опублікували фото й імена загиблих дітей.

Однорічний Микита Зеленський загинув разом із татом Олексієм. Його маму 27-річну Катерину Зеленську вдалося врятувати.

3-річна Михайлина Францева та її 13-річна сестричка Лейла жили на 5 поверсі. Дівчатка загинули разом із мамою.

15-річна Марія Лебідь, учениця 9 класу. Президентка учнівської ради при НВК №66.

17-річний Максим Богуцький. Студент-першокурсник НТУ "Дніпровська політехніка". Жив на 7 поверсі.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо

У суботу, 14 січня одна з ракет, запущених ЗС РФ, влучила в дев'ятиповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого стався обвал будівлі з 9 по 2 поверх. Під завалами опинилося понад сто мешканців будинку, десятники з них загинули й отримали поранення.

17 січня рятувальники відзвітували про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці частково зруйнованої 9-поверхової будівлі на вулиці Перемоги у Дніпрі. Станом на 13:00 було відомо, що врятовано 39 осіб, з яких 6 дітей. Загинуло 44 особи, з них 5 дітей. Травми отримали 79 осіб, із них 16 дітей. Крім того, ДСНС отримали 47 повідомлень про зниклих мешканців будинку. 23 з них встановлені загиблими, ще 4 особи в момент удару ракети перебували в родичів.

Що відомо про ракету

За даними Генштабу в будинок потрапила ракета Х-22 "Буря". Вона належить до сімейства надзвукових крилатих протикорабельних ракет великої дальності. Боєприпас є частиною арсеналу стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Ракета довжиною 11,6 метрів, а діаметром 0,94 метри. Її маса становить 5 780 кг, зокрема бойова частина становить 960 кг. Швидкість Х-22 становить приблизно 4 200 км/год.

Нагадаємо, 16 січня журналісти російського видання "Важливі історії" додзвонилися до начальника штабу авіаційної ескадрильї Дмитра Голенкова, якого серед інших військових ЗС РФ Служба безпеки України звинувачує в ракетному ударі по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня. Голенков заперечує свою провину в тому, що трапилося.

Раніше, 15 січня, в ефірі національного телемарафону мер Дніпра Борис Філатов припустив, що ЗС РФ під час ракетного удару промахнулась та атакувала багатоквартирний житловий будинок. За словами міського голови, окупанти могли здійснювати пуск ракети Х-22 у напрямку Наддніпрянської ТЕС, яка розташована через міст від місця прильоту.