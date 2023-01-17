"Разули" и забрали себе: ВСУ показали новый трофейный российский танк (видео)

По словам военных, танк подорвался на мине. После ремонта и небольшого апгрейда ВСУ будут его использовать против российских захватчиков.

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Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского захватили еще один вражеский танк. Об этом 16 января сообщили в Центре стратегического командования ВСУ.

"Снова танчик "орков". Пойдет на вооружение украинской армии. Как видите, его "разули" — подорвался на нашем "подарке", — рассказал военный.

Как сообщили в СтратКоме, после небольшого ремонта и апгрейда, танк возьмут на вооружение ВСУ и будут использовать против российских оккупантов.

Сколько российской военной техники затрофеили ВСУ за время войны?

Только по состоянию на ноябрь 2022 года, по данным военного аналитика Владимира Даценко, украинские воины захватили следующее количество военней техники:

более 500 танков;

более 1000 единиц бронетехники;

188 артиллерийских систем;

503 авто;

51 установку РСЗО;

25 систем ПВО;

1 вертолет.

На тот момент стоимость захваченной техники составляла почти $2 млрд.

Напомним, 12 января аналитики Ukraine Weapons Tracker сообщили, что Украинские военные впервые захватили экспортную версию танка Т-90С. Российская армия потеряла уже минимум 3 таких танка, два из которых были уничтожены.

4 октября сообщалось, что ВС РФ начали использовать танки Т-90С, которые должны были поставляться в другие страны.