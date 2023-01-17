"Роззули" і забрали собі: ЗСУ показали новий трофейний російський танк (відео)

За словами військових, танк підірвався на міні. Після ремонту та невеликого апгрейду ЗСУ його використовуватимуть проти російських загарбників.

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Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського захопили ще один ворожий танк. Про це 16 січня повідомили у Центрі стратегічного командування ЗСУ.

"Знову танчик "орків". Піде на озброєння української армії. Як бачите, його "розули" — підірвався на нашому "подарунку", — розповів військовий.

Як повідомили у Страткомі, після невеликого ремонту та апгрейду, танк візьмуть на озброєння ЗСУ та будуть використовувати проти російських окупантів.

Скільки російської військової техніки затрофеїли ЗСУ за час війни?

Лише станом на листопад 2022 року, за даними військового аналітика Володимира Даценка, українські воїни захопили таку кількість військової техніки:

понад 500 танків;

понад 1000 одиниць бронетехніки;

188 артилерійських систем;

503 авто;

51 установку РСЗВ;

25 систем ППО;

1 вертоліт.

На той момент вартість захопленої техніки становила майже $2 млрд.

Нагадаємо, 12 січня аналітики Ukraine Weapons Tracker повідомили, що українські військові вперше захопили експортну версію танка Т-90С. Російська армія втратила вже мінімум 3 таких танки, два з яких було знищено.

4 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати танки Т-90С, які мали поставлятися до інших країн.