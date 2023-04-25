Что будет с Украиной после войны: в Кабмине рассказали, как и почему изменится экономика

Украина, как заверяют в Минэкономики, хочет как можно скорее стать полноправным участником Европейского Союза, поэтому все послевоенные реформы будут направлены на последующую интеграцию.

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Украинское правительство разработало пять главных составляющих, на которых будет базироваться послевоенная экономика страны. Об этом 24 апреля 2023 года заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Так, по ее словам, Украина должна быть с мощной экономикой, чтобы поскорее стать полноправным членом Европейского Союза. Юлия Свириденко рассказала о пяти составляющих, на которых в будущем будет базироваться экономика нашей страны. Это:

энергетическая независимость;

Украина — гарант мировой продовольственной безопасности;

развитие военно-промышленного комплекса (Украина как спонсор европейской безопасности);

гуманитарное разминирование;

сильная IT-отрасль, в частности, в государственных услугах и развитие человеческого капитала.

"Статус кандидата в ЕС для Украины был мощным сигналом солидарности европейского сообщества в нашей борьбе за независимость и территориальную целостность… Чтобы обеспечить нашу и европейскую безопасность, Украина должна иметь устойчивую мощную экономику. Для этого мы должны провести реформы, чтобы ввести структурные изменения в экономике", – отметила Юлия Свириденко.

Отметим, что 18 апреля 2023 года глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал о новой экономической модели Украины, которая будет создана после победы в войне с Россией. По словам премьер-министра, правительство планирует сосредоточиться на десяти ключевых направлениях и реформах. А именно:

на создании новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;

на реформе сектора гражданской безопасности;

на обновлении политики в отношении ветеранов;

на реформе энергетики с упором на энергонезависимость и модернизацию;

на восстановлении;

на масштабной социальной реформе;

на поддержке бизнеса;

на дальнейшей реформе образования;

на реформе таможни;

на реформе системы госуправления.

К слову, за следующие 10 лет украинские власти планируют потратить 750 млрд долларов на послевоенное восстановление страны. Из этой суммы 30% должны быть частные инвестиции.