В Україні стартує масштабна перевірка пенсіонерів: кому можуть скасувати виплати та чому

Українських пенсіонерів можуть залишити без державних виплат після перевірок з боку ПФУ та Мінфіну. Фокус розповідає, що відбувається.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) та Міністерство фінансів розпочали процедуру перевірки одержувачів соціальних виплат, у тому числі й пенсіонерів. Про це свідчать дані у наказі "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання" на сайті Федерації профспілок.

Як відбуватиметься процедура

У рамках першого етапу перевірять валідацію даних — дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів.

На другому етапі перевіряють ще раз відповідність персональних даних про пенсіонерів.

Третій етап — перевірка законності пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Причини скасування виплат

У Законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування" описані такі підстави, які дозволяють скасувати вже призначену виплату:

за помилку у прізвищі;

якщо виплати оформлялися на підставі фальшивих довідок;

якщо одержувач якийсь час жив за кордоном;

якщо не отримували виплати 6 місяців;

якщо громадянин-переселенець змінив місце проживання.

Зазначається, що перевірятимуть пенсіонерів впродовж кількох років. Українців, які незаконно отримували гроші, можуть змусити їх повернути до бюджету.

Частина українців може втратити право на пенсію через роботу в РФ

Офіційний Київ планує призупинити дію договору з Росією щодо трудової діяльності та соціального захисту громадян, які працювали в РФ. Цим документом Україна та Росія визнавали страховий стаж громадян, набутий на території іншої країни. Зважаючи на те, що пенсії в Україні призначаються на підставі накопиченого трудового стажу, деяким українцям може не вистачити саме цих років, коли вони працювали в Росії.

В опублікованому на сайті Федерації профспілок (ФПУ) проєкті постанови сказано, що РФ своїм повномасштабним вторгненням до нашої країни перекреслила всі принципи міжнародного права та нівелювала основні цінності, якими керувалася Україна, коли підписувала цей договір.

Раніше Фокус у статті "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як вплинуть на виплати" пояснював, чиї внески йтимуть у накопичення для виплат пенсій тим, кому сьогодні до пенсії залишається 10-30 років.