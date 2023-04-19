Деякі українці можуть втратити право на пенсію: хто ризикує залишитись без виплат

У громадян України, які працювали на території Росії, скоро можуть виникнути проблеми з підрахунком страхового стажу та виходом на пенсію. Фокус розбирався, що відбувається.

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Український уряд планує визнати недійсним ще один договір з Росією, який стосується трудової діяльності та соціального захисту громадян, які працювали в РФ. У рамках цього документи країни визнавали страховий стаж громадян, набутий на території іншої країни. Це означає, що частина українців може втратити право на пенсію. Проєкт відповідної ухвали оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Кого можуть позбавити права на пенсію

Договір між країнами було підписано далекого 1992 року. Тоді вважалося, що Україна та Росія визнаватимуть документи про освіту та кваліфікацію, а також трудовий стаж, який було отримано на території сусідньої країни. Однак повномасштабне вторгнення Росії порушило всі принципи та основні цілі угоди.

Так, у пояснювальній записці до постанови сказано, що російська агресія порушила принципи міжнародного права та нівелювала основні цінності та принципи, якими керувалася Україна, коли підписувала цей договір.

Зважаючи на те, що пенсії в Україні призначаються на підставі накопиченого трудового стажу, деяким українцям може не вистачити саме цих років, коли вони працювали в Росії.

Але чи виникнуть проблеми у таких громадян — поки що невідомо.

Індексація пенсій з 1 березня 2023 року: як перерахували виплати

Підвищення пенсій зачепило найбільш незахищені категорії українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

По віку;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також уряд перерахував розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн 48 коп.

За даними Пенсійного фонду, завдяки індексації вперше в Україні середній розмір пенсійних виплат становив понад 5 тис. грн. А саме – 5 219 грн.

Раніше Фокус писав, як українці можуть перевірити онлайн розмір пенсії після індексації. Ще Фокус у статті "Мільйони на старість. Навіщо українцям накопичувальні пенсії та як вплинуть на виплати" пояснював, чиї внески йтимуть у накопичення для виплат пенсій тим, кому сьогодні до пенсії залишається 10-30 років.