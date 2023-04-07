Вперше в Україні: у ПФУ розповіли, як змінилися пенсії після індексації

Середній розмір виплат після весняного підвищення становив понад 5200 гривень, а всього під індексацію потрапило понад 10 млн громадян.

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Середній розмір підвищення пенсій у березні становив 579 грн, повідомила в інтерв'ю Українському Радіо заступниця голови правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірина Ковпашко.

За її словами, загалом весняна індексація пенсій торкнулася 10,5 мільйона громадян. Таким чином, середній розмір підвищення становив 579 грн 10 коп. За підсумками перерахунку вперше в Україні середній розмір пенсійних виплат становив понад 5 тис. грн. А саме — 5 219 грн.

Щодо перерахунку виплат, яке відбулося 1 квітня 2023 року для працюючих пенсіонерів, Ірина Ковпашко наголосила, що його визначено нормою закону.

"Ті, хто після призначення пенсій продовжував працювати, набував у зв'язку з цим страхового стажу, вони кожні два роки мають право на перерахунок. Це не обов'язково ті люди, які отримали 24 місяці страхового стажу", — каже заступниця голови правління ПФУ.

Закон визначає дві категорії:

ті, хто після призначення попереднього перерахунку продовжували працювати та придбали 24 та більше місяців страхового стажу;

ті, хто продовжує працювати і мають не більше 24 місяців (наприклад 15, 20 місяців страхового стажу), вони мають право також на перерахунок. Але для них умова дещо інша. Їм такий перерахунок провадиться виключно, якщо після призначення пенсій або попереднього перерахунку минуло не менше двох років. Це перерахунок після закінчення часу.

Благодійні пенсії: як це працює

На початку березня 2023 року в Україні запрацювала система благодійних пожертв меценатів, завдяки яким пенсіонерам зможуть підвищити пенсійні виплати. Як повідомили у ПФУ, така можливість має будь-яка юридична чи фізична особа, громадянин, який живе в Україні чи за кордоном і хоче приєднатися до фінансування пенсійних виплат.

Пожертви вносяться на окремий рахунок Пенсійного фонду. Оплачувати можна певну суму, яку потім виплатять конкретному пенсіонеру або використовують як додатковий фінансовий ресурс ПФУ.

Раніше Фокус писав, що у Києві щороку присуджуватимуть стипендію міського голови літнім діячам фізичної культури та спорту. Також Фокус пояснював, як українці можуть перевірити онлайн розмір пенсії після індексації.