Впервые в Украине: в ПФУ рассказали, как изменились пенсии после индексации

Средний размер выплат после весеннего повышения составил свыше 5200 гривен, а всего под индексацию попали более 10 млн граждан.

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Средний размер повышения пенсий в марте составил 579 грн, сообщила в интервью Украинскому Радио заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Ирина Ковпашко.

По ее словам, в целом весенняя индексация пенсий коснулась 10,5 миллионов граждан. Таким образом, средний размер повышения составил 579 грн 10 коп. По итогу перерасчета, впервые в Украине средний размер пенсионных выплат составил более 5 тыс. грн. А именно — 5 219 грн.

Что касается перерасчета выплат, который состоялся 1 апреля 2023 года для работающих пенсионеров, Ирина Ковпашко подчеркнула, что он определен нормой закона.

"Те, кто после назначения пенсий продолжал работать, приобретал в связи с этим страховой стаж, они каждые два года имеют право на перерасчет. Это не обязательно те люди, которые приобрели 24 месяца страхового стажа", — говорит заместитель председателя правления ПФУ.

Закон определяет две категории:

те, кто после назначения предварительного перерасчета продолжали работать и приобрели 24 и более месяцев страхового стажа;

те, кто продолжает работать и у них есть не более 24 месяцев (например 15, 20 месяцев страхового стажа), они имеют право также на перерасчет. Но для них условие несколько иное. Им такой перерасчет производится исключительно, если после назначения пенсий или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет. Это перерасчет по истечении времени.

Благотворительные пенсии: как это работает

В начале марта 2023 года в Украине заработала система благотворительных пожертвований меценатов, благодаря которым пенсионерам смогут повысить пенсионные выплаты. Как сообщили в ПФУ, такая возможность есть у любого юридического или физического лица, гражданина, который живет в Украине или за границей и хочет присоединиться к финансированию пенсионных выплат.

Пожертвования вносятся на отдельный счет Пенсионного фонда. Оплачивать можно определенную сумму, которую потом выплатят конкретному пенсионеру или используют в качестве дополнительного финансового ресурса ПФУ.

Ранее Фокус писал, что в Киеве будут ежегодно присуждать стипендию городского главы пожилым деятелям физической культуры и спорта. Также Фокус объяснял, как украинцы могут проверить онлайн размер пенсии после индексации.