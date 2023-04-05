Спортсмены-пенсионеры могут получить дополнительные выплаты: в КГГА назвали условия

В украинской столице приняли решение о ежегодном присуждении 50 стипендий пожилым деятелям физической культуры и спорта.

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В Киеве основали стипендию городского главы, которая будет присуждаться выдающимся столичным деятелям физической культуры и спорта, достигшим 60-летнего возраста. Об этом пишет пресс-служба Киевского городского совета.

Сообщается, что распоряжение о выдаче стипендий подписал мэр Киева Виталий Кличко. На выплаты могут рассчитывать граждане, проживающие и имеющие прописку в столице, а именно:

спортсмены, занявшие 1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, чемпионы и призеры международных и всеукраинских спортивных соревнований.

тренеры, отличившиеся активной деятельностью в сфере физической культуры и спорта в течение не менее 30 лет;

специалисты в области физической культуры и спорта, проводившие активную работу в отрасли не менее 30 лет и внесшие весомый вклад в ее развитие.

Решение о присуждении стипендий будет принимать Конкурсная комиссия, сформированая Департаментом молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации.

Выдвижением кандидатов могут заниматься такие организации, как Совет ветеранов физической культуры и спорта Киева, Ассоциация ветеранов спорта Украины, физкультурно-спортивные сообщества, спортивные федерации и соответствующие общественные организации.

Предполагается, что в Киеве ежегодно будут присуждаться не более 50 стипендий спортсменам-пенсионерам. Их размер будет равняться двум прожиточным минимумам на одного трудоспособного человека. Повторно стать лауреатом стипендии Киевского городского главы можно стать не ранее чем через два года.

Напомним, что 29 марта в Пенсионном фонде рассказали о функционировании системы благотворительных пожертвований меценатов, благодаря которым пенсионеры могут получить больше средств.

Еще мы писали о том, что 28 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал автоматический пересчет пенсий 600 тысяч работающих пенсионеров. По словам премьера, пенсии вырастут у военных пенсионеров и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.