Шмыгаль объявил о перерасчете пенсий в апреле: кто получит повышенные выплаты

Военные пенсионеры и ликвидаторы ЧАЭС будут получать на 1000 гривен больше. При этом индексация пенсии в марте коснулась 10,5 миллионов пенсионеров — повышение составило в среднем 600 гривен.

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В апреле текущего года власти автоматически пересчитают пенсии. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после заседания Кабинета министров.

Глава правительства отметил, что перерасчет коснется 600 тысяч работающих пенсионеров, он будет проведен с учетом увеличения трудового стажа.

"Дополнительные выплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе", — отметил Шмыгаль.

Кому повысят пенсию в 2023 году

По словам Шмыгаля, пенсионные выплаты увеличили следующим категориям граждан:

военным пенсионерам;

ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Среднее повышение для этих категорий пенсионеров составило более тысячи гривен.

Индексация пенсии и средний размер пенсии в 2023 году

Премьер-министр прокомментировал индексацию пенсий, которая состоялась в марте 2023 года. По его словам, индексация коснулась 10,5 миллионов пенсионеров. Среднее повышение составило около 600 гривен.

Таким образом, средний размер пенсии в Украине составляет 5200 грн.

Напомним, 16 марта заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Украины Светлана Шута сообщила, что больше 10 тысяч украинцев получают повышенные пенсии и выплаты. Больше половины из них — сотрудники прокуратуры.