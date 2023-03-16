До 96 тысяч грн: сколько украинцев получают повышенную пенсию (документ)

Согласно информации чиновников, повышенные пенсии получают чуть около 10 тысяч украинцев. Большую часть из них составляют судьи и работники прокуратуры.

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Согласно "Отчету о численности пенсионеров и суммах назначенных пенсий", больше 10 тысяч украинцев получают повышенные пенсии и выплаты. Из них 3637 — бывшие сотрудники судебных органов, 5757 — сотрудники прокуратуры и 762 нардепа. Об этом сообщила заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Украины Светлана Шута, передает "Апостроф".

По словам Светланы Шуты, отчет о количестве пенсионеров и суммах назначенных ежемесячных пенсий не предполагает разглашения сведений о тех, кто получает повышенные пенсии или пожизненное содержание в отставке.

"Информация относительно размера пенсии или ежемесячного пожизненного содержания конкретного лица не подлежит обнадорованияи в форме открытых данных, поскольку это конфиденциально", — говорится в ответе на запрос журналистов.

Однако Пенсионный фонд Украины ежегодно, по состоянию на 1 января каждого года формирует государственное статистическое наблюдение "Отчет о численности пенсионеров и суммах назначенных ежемесячных пенсий.

"Отчетом не предусмотрено выделение получателей самым высоких пенсий или пожизненного денежного содержания судей в отставке", — также упоминается в тексте письма.

По словам Светланы Шуты, по состоянию на 1 января 2022 года, на учете в органах Пенсионного фонда числились:

762 лица, которым была назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "О статусе народного депутата";

5757 лицам пенсию назначили по Закону Украины "О прокуратуре";

еще для 3637 лиц предусмотрено ежемесячное пожизненное денежное содержание в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Больше 10 тыс. украинцев получают пенсии от 15 до 96 тысяч гривен в месяц Больше 10 тыс. украинцев получают пенсии от 15 до 96 тысяч гривен в месяц Больше 10 тыс. украинцев получают пенсии от 15 до 96 тысяч гривен в месяц

Замдиректора департамента также предоставила таблицу ежемесячных отчислений за минувший год, которые пошли на выплату пенсий и ежемесячного пожизненного содержания судей в отставке, согласно упомянутым законам.

Согласно этой информации, по состоянию на январь 2023 года, средний размер ежемесячного пожизненного содержания для судей составил 96 550 грн, для прокуроров — 22 742 грн, для нардепов — 15 356 грн.

Таблица ежемесячных выплат ПФУ за 2022 год

Напомним, что появились благотворительные пенсии. Граждане в возрасте от 16 лет и старше могут заплатить пенсионный взнос за себя или же другого человека.

В ПФУ, в свою очередь, подсчитали, как увеличился средний размер выплат. По данным Пенсионного фонда, размер средней пенсии в Украине на 1 марта текущего года составил 5 219,69 грн.

Ранее Фокус разбирался в том, как украинцам купить годы для пенсии онлайн. Граждане, которым не хватает нескольких месяцев или лет для выхода на пенсию по возрасту, имеют возможность самостоятельно увеличить страховой стаж. Это можно сделать самостоятельно в онлайн-режиме.