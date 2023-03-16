До 96 тисяч грн: скільки українців одержують підвищену пенсію (документ)

За інформацією чиновників, підвищені пенсії отримують близько 10 тисяч українців. Більшу частину з них складають судді та працівники прокуратури.

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Згідно з "Звітом про чисельність пенсіонерів та суми призначених пенсій", понад 10 тисяч українців отримують підвищені пенсії та виплати. З них 3637 – колишні співробітники судових органів, 5757 – співробітники прокуратури та 762 нардепи. Про це повідомила заступник директора департаменту пенсійного забезпечення України Світлана Шута, повідомляє "Апостроф".

За словами Світлани Шути, звіт про кількість пенсіонерів та суми призначених щомісячних пенсій не передбачає розголошення відомостей про тих, хто отримує підвищені пенсії чи довічне утримання у відставці.

"Інформація щодо розміру пенсії або щомісячного довічного утримання конкретної особи не підлягає обнадоруванню у формі відкритих даних, оскільки це конфіденційно", — йдеться у відповіді на запит журналістів.

Однак Пенсійний фонд України щорічно, станом на 1 січня кожного року формує державне статистичне спостереження "Звіт про чисельність пенсіонерів та суми призначених щомісячних пенсій.

"Звітом не передбачено виділення одержувачів найвищих пенсій чи довічного грошового утримання суддів у відставці", — також згадується у тексті листа.

За словами Світлани Шути, станом на 1 січня 2022 року на обліку в органах Пенсійного фонду були:

762 особи, яким було призначено пенсію відповідно до Закону України "Про статус народного депутата";

5757 особам пенсію призначили згідно із Законом України "Про прокуратуру";

ще для 3637 осіб передбачено щомісячне довічне грошове утримання відповідно до Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

Понад 10 тис. українців отримують пенсії від 15 до 96 тисяч гривень на місяць Понад 10 тис. українців отримують пенсії від 15 до 96 тисяч гривень на місяць Понад 10 тис. українців отримують пенсії від 15 до 96 тисяч гривень на місяць

Заступник директора департаменту також надала таблицю щомісячних відрахувань за минулий рік, які пішли на виплату пенсій та щомісячного довічного утримання суддів у відставці, згідно із згаданими законами.

Згідно з цією інформацією, станом на січень 2023 року середній розмір щомісячного довічного утримання для суддів становив 96 550 грн., для прокурорів — 22 742 грн., для нардепів — 15 356 грн.

Таблиця щомісячних виплат ПФУ за 2022 рік

Нагадаємо, що з'явилися благодійні пенсії. Громадяни віком від 16 років і старші можуть сплатити пенсійний внесок за себе чи іншу людину.

У ПФУ зі свого боку підрахували, як збільшився середній розмір виплат. За даними Пенсійного фонду, розмір середньої пенсії в Україні на 1 березня поточного року становив 5 219,69 грн.

Раніше Фокус розбирався у тому, як українцям купити роки для пенсії онлайн. Громадяни, яким не вистачає кількох місяців або років для виходу на пенсію за віком, мають змогу самостійно збільшити страховий стаж. Це можна зробити самостійно в онлайн-режимі.