Шмигаль оголосив про перерахунок пенсій у квітні: хто отримає підвищені виплати

Військові пенсіонери та ліквідатори ЧАЕС отримуватимуть на 1000 гривень більше. При цьому індексація пенсії у березні торкнулася 10,5 мільйона пенсіонерів — підвищення становило в середньому 600 гривень.

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У квітні поточного року влада автоматично перерахує пенсії. Про це у вівторок, 28 березня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після засідання Кабінету міністрів.

Глава уряду зазначив, що перерахунок торкнеться 600 тисяч пенсіонерів, що працюють, він буде проведений з урахуванням збільшення трудового стажу.

"Додаткові виплати за віком, запровадження яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними", — зазначив Шмигаль.

Кому підвищать пенсію у 2023 році

За словами Шмигаля, пенсійні виплати збільшили наступним категоріям громадян:

військовим пенсіонерам;

ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Середнє підвищення для цих категорій пенсіонерів становило понад тисячу гривень.

Індексація пенсії та середній розмір пенсії у 2023 році

Прем'єр-міністр прокоментував індексацію пенсій, що відбулася у березні 2023 року. За його словами, індексація торкнулася 10,5 мільйонів пенсіонерів. Середнє підвищення становило близько 600 гривень.

Отже, середній розмір пенсії в Україні становить 5200 грн.

Нагадаємо, 16 березня заступник директора департаменту пенсійного забезпечення України Світлана Шута повідомила, що понад 10 тисяч українців отримують підвищені пенсії та виплати. Більша частина з них — співробітники прокуратури.