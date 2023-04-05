Спортсмени-пенсіонери можуть отримати додаткові виплати: у КМДА назвали умови

В українській столиці ухвалили рішення про щорічне присудження 50 стипендій літнім діячам фізичної культури та спорту.

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У Києві заснували стипендію міського голови, яка присуджуватиметься видатним столичним діячам фізичної культури та спорту, які досягли 60-річного віку. Про це пише прес-служба Київської міської ради.

Повідомляється, що розпорядження про видачу стипендій підписав мер Києва Віталій Кличко. На виплати можуть розраховувати громадяни, які проживають та мають прописку у столиці, а саме:

спортсмени, які посіли 1-6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, чемпіони та призери міжнародних та всеукраїнських спортивних змагань.

тренери, які відзначилися активною діяльністю у сфері фізичної культури та спорту протягом щонайменше 30 років;

фахівці в галузі фізичної культури та спорту, які проводили активну роботу в галузі не менше 30 років і зробили вагомий внесок у її розвиток.

Рішення про присудження стипендій прийматиме Конкурсна комісія, сформована Департаментом молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

Висуненням кандидатів можуть займатись такі організації, як Рада ветеранів фізичної культури та спорту Києва, Асоціація ветеранів спорту України, фізкультурно-спортивні спільноти, спортивні федерації та відповідні громадські організації.

Передбачається, що у Києві щороку присуджуватимуть не більше 50 стипендій спортсменам-пенсіонерам. Їх розмір дорівнюватиме двом прожитковим мінімумам на одну працездатну людину. Повторно стати лауреатом стипендії Київського міського голови можна стати не раніше ніж за два роки.

Нагадаємо, що 29 березня у Пенсійному фонді розповіли про функціонування системи благодійних пожертв меценатів, завдяки яким пенсіонери можуть отримати більше коштів.

Ще ми писали про те, що 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував автоматичний перерахунок пенсій 600 тисяч пенсіонерів, що працюють. За словами прем'єра, пенсії зростуть у військових пенсіонерів та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.