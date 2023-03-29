Доплата до пенсій: як українцям збільшити виплати своїм близьким (інфографіка)

У Пенсійному фонді розповіли, як за допомогою благодійних пожертв можна підтримати своїх близьких, знайомих чи всіх пенсіонерів загалом.

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На початку березня 2023 року в Україні запрацювала система благодійних пожертв меценатів, завдяки яким пенсіонерам зможуть підвищити пенсійні виплати. Тим часом у Пенсійному фонді докладно пояснили суть ідеї.

Хто може вносити благодійні пожертвування

За інформацією ПФУ, така можливість є в будь-якої юридичної чи фізичної особи, громадянина, який живе в Україні чи за кордоном і хоче приєднатися до фінансування пенсійних виплат.

Як працюватиме система благодійних пожертв меценатів на пенсії українцям Фото: военные

Пожертви можна вносити на окремий рахунок Пенсійного фонду. Оплачувати можна певну суму, яку потім виплатять конкретному пенсіонеру або використають як додатковий фінансовий ресурс ПФУ.

Види благодійних внесків

Внески бувають двох категорій: персоналізовані чи знеособлені. Перша категорія внесків розподіляється так:

70% суми спрямовується на виплату пенсії обраному пенсіонеру;

решта 30% направляють на фінансування пенсій усіх пенсіонерів.

Якщо благодійник вносить знеособлену пожертву, тоді вся сума використовується для виплати пенсій у солідарній системі. Це означає, що всю суму пожертвування розділять між усіма пенсіонерами.

Що таке благодійні пенсії

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак 6 березня пояснювала, що ще у 2022 році Верховна Рада узаконила благодійні внески на виплату пенсій. Ці внески перераховуватимуть конкретному громадянинові, який вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді.

За її словами, кожен громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може робити благодійну пожертву на будь-яку суму в ПФУ, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсійних виплат для:

батьків;

бабусь;

дідусів;

небайдужої людини.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль 28 березня 2023 року заявив, що у квітні ще деяким українцям перерахують пенсії. За його словами, перерахунок торкнеться 600 тисяч пенсіонерів, які працюють, він буде проведений із урахуванням збільшення трудового стажу.

Раніше Фокус пояснював, чому українці під час оформлення пенсії можуть втратити частину виплати від держави. Виявляється, все залежить від дати подання заяви на пенсію.