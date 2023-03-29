Доплата к пенсиям: как украинцам увеличить выплаты своим близким (инфографика)

В Пенсионном фонде рассказали, как с помощью благотворительных пожертвований можно поддержать своих близких, знакомых или всех пенсионеров в целом.

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В начале марта 2023 года в Украине заработала система благотворительных пожертвований меценатов, благодаря которым пенсионерам смогут повысить пенсионные выплаты. Тем временем в Пенсионном фонде подробно объяснили суть идеи.

Кто может вносить благотворительные пожертвования

По информации ПФУ, такая возможность есть у любого юридического или физического лица, гражданина, который живет в Украине или за границей и хочет присоединиться к финансированию пенсионных выплат.

Как будет работать система благотворительных пожертвований меценатов на пенсии украинцам Фото: Пенсионный фонд

Пожертвования можно вносить на отдельный счет Пенсионного фонда. Оплачивать можно определенную сумму, которую потом выплатят конкретному пенсионеру или используют в качестве дополнительного финансового ресурса ПФУ.

Виды благотворительных взносов

Взносы бывают двух категорий: персонализированные или обезличенные. Первая категория взносов распределяется следующим образом:

70% суммы направляется на выплату пенсии избранному пенсионеру;

остальные 30% направляют на финансирование пенсий всех пенсионеров.

Если благотворитель вносит обезличенное пожертвование, тогда вся сумма используется для выплаты пенсий в солидарной системе. Это значит, что вся сумма пожертвования будет распределена между всеми пенсионерами.

Что такое благотворительные пенсии

Замминистра социальной политики Дарья Марчак 6 марта объясняла, что еще в 2022 году Верховная Рада узаконила благотворительные взносы на выплату пенсий. Эти взносы будут перечислять конкретному гражданину, который уже получает пенсию и у которого есть счет в Пенсионном фонде.

По ее словам, каждый гражданин, проживающий в Украине или за границей, может делать благотворительное пожертвование на любую сумму в ПФУ, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсионных выплат для:

родителей;

бабушек;

дедушек;

небезразличного человека.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль 28 марта 2023 года заявил, что в апреле еще некоторым украинцам пересчитают пенсии. По его словам, перерасчет коснется 600 тысяч работающих пенсионеров, он будет проведен с учетом увеличения трудового стажа.

Ранее Фокус объяснял, почему украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, все зависит от даты подачи заявления на пенсию.