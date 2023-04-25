За время войны коэффициент бедности в Украине увеличился почти в 4 раза, — Рада

По словам нардепа Галины Третьяковой, массовый выезд граждан из страны привел к тому, что сейчас почти каждый третий — пенсионер.

Related video

За прошедший 2022 год коэффициент бедности в Украине вырос с 5,5% до 20,2%, то есть в 3,7 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Рост коэффициента бедности и падение уровня доходов граждан в парламенте назвали одни из главных вызовов войны, с которыми столкнулась Украина.

В ВР также отметили, что мощные демографические и миграционные процессы привели к тому, что почти каждый третий украинец — пенсионер. В связи с этим возникает вопрос о финансировании солидарной пенсионной системы и необходимости проведения пенсионной реформы в Украине.

Кроме того, среди военных вызовов для Украины в парламенте отметили быстрое создание концепции послевоенной адаптации демобилизованных военнослужащих к мирной жизни. Така адаптация должна включать алгоритм трудоустройства лиц с инвалидностью.

По словам главы парламентского комитета Галины Третьяковой, все эти вызовы в Киеве надеются решить с помощью программы Совета Европы.

"Я благодарна Сюзанне Мнацаканян [руководитель проекта Совета Европы "Усиление социальной защиты в Украине], которая три года нас сопровождает в этих процессах. Как результат — в декабре 2022 года была представлена концепция Социального кодекса Украины, которая могла бы перезагрузить устаревшее советское законодательство и кодифицировать более 120 законов, касающихся социальной заботы и защиты в Украине", — рассказала Третьякова.

Напомним,24 апреля министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин разработал пять главных составляющих, на которых будет базироваться послевоенная экономика страны. Украина, как рассказали в Минэкономики, хочет как можно скорее стать полноправным участником Европейского Союза, поэтому все послевоенные реформы будут направлены на последующую интеграцию.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что пенсионный фонд Украины (ПФУ) и Министерство финансов начали процедуру проверки получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров.