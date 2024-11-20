Соціальний ліфт чи інститут лідерства? Чому WOG робить ставку на розвиток своїх співробітників

Людиноцентричність – один із ключових принципів мережі АЗК WOG. Це проявляється не лише в стандартах обслуговування клієнтів та співпраці з партнерами, але й стосовно співробітників. Компанія підтримує їхній професійний розвиток та створює всі умови для кар’єрного зростання. Чому WOG важливо розвивати інститут лідерства, що це дає бізнесу та яким має бути лідер у часи війни?

Сприянням розвитку кар'єри співробітників у WOG опікуються на всіх етапах – від оцінки лідерського потенціалу під час прийому на роботу і до розробки індивідуальних планів розвитку, навчання, формування кадрового резерву.

"Розвиток талантів конвертується у підвищення конкурентоздатності компанії та сприяє зменшенню плинності кадрів, — розповідає HR-директорка WOG Іванна Бараник. — Можливість професійного зростання є у кожного, незалежно від посади чи гендеру, адже працівник, що розвивається, обов’язково стає результативнішим, його помічають. Не лише розширюється коло його повноважень та збільшується винагорода, а й підвищується відповідальність. Як наслідок, компанія має мотивованого, лояльного і продуктивного співробітника, який працює на досягнення стратегічних цілей бізнесу".

Іванна Бараник зазначає, якщо співробітник професійно виконує свої задачі, проявляє бажання та вміння реалізовуватися, прагне розвиватися, наполегливий і націлений на результат, має лідерські та моральні якості, вміє працювати з людьми, він обов’язково отримає можливість іти вгору кар’єрними сходинками.

Таких прикладів у компанії чимало.

Лілія Д'яконова, директорка дирекції аналітики WOG.

Лілія Д'яконова

Аналіз витрат та планування доходів – ключові задачі підрозділу, яким керує Лілія Д'яконова. Від ефективності його роботи залежить успішне функціонування та розвиток бізнесу.

У квітні було 24 роки, як Лілія працює у WOG. Вона – одна з тих, хто стояв біля витоків компанії. Починала з маркетолога комерційного відділу. В 2003 році стала фахівцем, потім – головним економістом, а в 2007 очолила економічний відділ компанії. Останні п’ять років очолює дирекцію аналітики. Багатьом людям, щоб зробити таку кар’єру, доводиться змінювати компанію, й не одну. Що спонукало Лілію залишатися вірною WOG?

"Передусім – це можливість безперервного розвитку, інноваційність та динамічність компанії, — відповідає на це питання директорка дирекції аналітики. – Тут ніколи не буває нудно. Змінюються бізнес-процеси, підходи, а разом з ними й ти ростеш і розвиваєшся. Ще один важливий чинник – команда – професійна та людяна".

"Керівництво завжди підтримує прагнення рухатися вперед. За час роботи в компанії я пройшла безліч курсів і тренінгів. Надзвичайно цінно, що компанія дала можливість отримати ступінь МВА в Львівському інституті менеджменту" — наголошує Лілія Д'яконова.

Отримані знання та навички особливо актуальні в часи війни. "Як керівник ти маєш уміти правильно працювати зі своєю командою, розуміти рівень стресу та навантаження, яке люди переживають. Вміти оперативно реагувати нестандартними діями та незвичними підходами на абсолютно непередбачувані та незаплановані зміни в компанії, бізнесі, на ринку", — резюмує співрозмовниця.

Віктор Смірнов

Віктор Смірнов, директор Київської регіональної дирекції.

Віктор прийшов у WOG у 2013 році менеджером АЗК в Красноармійську (нині – Покровськ). "Це була команда професіоналів, — згадує він. – Директор дирекції, до складу якої входив наш АЗК, був прикладом вимогливого та ефективного управлінця з максимально людяним ставленням до команди. Це надихало та стимулювало розвиватися й працювати на результат".

За три роки Віктор став регіональним менеджером Донецького кластеру. Працював з командами різних АЗК. Ключовою задачею було покращувати бізнес-показники регіону.

У 2018 року Віктору запропонували очолити відділ доходів, потім – департамент контролю за роботою АЗК. А в березні 2020 року – Харківську регіональну дирекцію. На початку повномасштабного вторгнення вона була однією з тих, що найбільше відчули вплив агресора. "Два наших АЗК знаходяться за 30 та 35 км від кордону з росією. Із першого дня поряд лунали вибухи, точилися бої на околицях Харкова. АЗК мали працювати за першої можливості та без ризику для життя й здоров’я персоналу – заправляти транспорт військових, критичної інфраструктури, дати можливість людям виїхати з регіону. З цим ми впоралися", — згадує Віктор.

І продовжує: "В умовах війни потрібно бути гнучким та адаптивним, приймати рішення та діяти швидко, підтримувати та мотивувати команду, щоб вона зберігала віру та працездатність".

З травня 2023 року Віктор очолює Київську регіональну дирекцію.

"Упродовж 10 років роботи я відчував постійну підтримку з боку компанії, надихався колегами, з якими разом зростав. Це додавало енергію, стимулюючи рухатися вперед", — резюмує співрозмовник.

Микола Шкуринський, директор Житомирської регіональної дирекції.

Микола Шкуринський

"В червні 2017 року я прийшов оператором на АЗК в Кураховому й одразу закохався в компанію. Переконаний, якщо любити те, що робиш, то й результати будуть відповідні, — починає розповідь Микола. – Завжди запитую себе "що більшого можу зробити?". Відповідаю і роблю це".

Такий підхід до роботи не залишився не поміченим. Вже за рік Микола став менеджером АЗК в Маріуполі, а потім – регіональним менеджером відділу управління АЗК в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Тож мав можливість діяти ще масштабніше.

"Якщо не вистачало певних знань, компанія завжди допомагала отримати їх. Хочеш краще працювати з аналітикою – ось тобі курс із поглибленого вивчення Excel, потрібно покращити ораторські здібності – запрошуємо на відповідний майстер-клас. Регулярне навчання, тренінги, робота з коучем, асесмент, безліч навчальних курсів та літератури на сайті Корпоративного університету", — перелічує можливості Микола.

Його девіз: роби щодня на 1% більше, це точно помітить та підтримає компанія. І це дійсно працює. Так, у жовтні 2022 року Микола Шкуринський очолити Житомирську регіональну дирекцію. А це – задачі та виклики нового порядку.

"В часи війни для реалізації амбітних планів і задач колективу потрібен не просто класичний керівник, а справжній лідер, котрий вестиме та захищатиме свою "зграю", чітко усвідомлюючи, в якому напрямку рухатись, з якою швидкістю, і обовʼязково першим показуватиме приклад — як правильно реагувати на ситуації та справлятися з труднощами", — наголошує співрозмовник.