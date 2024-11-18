Человекоцентричность организации: только ли это забота о работниках? Опыт компании ЕРАМ

Быть ответственным работодателем в Украине во время войны — это учитывать целостность каждой личности, создавать комфортную и благоприятную среду для сотрудников, в которой каждый может раскрыть свой потенциал и достичь профессионального роста и одновременно строить взрослые отношения в рамках организации, которые позволят принимать зрелые и взвешенные решения. Именно такой подход воплощает компания ЕРАМ.

Компания ЕРАМ еще задолго до полномасштабной войны начала воплощение человекоцентричного подхода, и во время войны решения в рамках этого принципа подтвердили свою эффективность. Фокус рассказывает, что именно делает ЕРАМ для своих сотрудников, как развивает поддержку человека в рамках человекоцентричной стратегии, помогает работникам строить карьеру, расти профессионально и личностно.

Человекоцентричность: почему это важно

Человекоцентричность — это подход, когда таланты, которые сотрудничают с компанией, становятся партнерами, а не средством для построения бизнеса. Наталья Колядко, старший директор по управлению и развитию талантов ЕРАМ, рассказывает, что это философия, в основе которой лежит уважение к человеку, его потребностям, интересам и ценностям. "Для EPAM "PeopleFirst" — это не просто лозунг, а неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры уже много лет. Такой подход предполагает равноправные договоренности и учет целостности каждой личности: ее потребностей, стремлений, умений и целей", — отмечает Наталья Колядко.

Человекоцентричность имеет несколько фокусов

Современный тренд в сфере управления талантами акцентирует на человекоцентричном подходе, который имеет несколько фокусов.

Первый фокус, когда личность ставят в центр при построении организационной структуры, моделировании ролей или других процессов в организации, максимально учитывая ее уникальные способности и стремления. В прошлом рабочие места и обязанности формировались до поиска работников, что часто приводило к несоответствию между потребностями организации и возможностями, интересами сотрудников, формированием ролей. Сейчас же фокус смещается на создание так называемой skillbased организации, где роли и обязанности формируются на основе навыков, талантов и интересов работников, а не наоборот. Такой подход позволяет не только оптимизировать производительность, но и значительно повысить мотивированность и удовлетворенность специалистов, ведь они вовлечены в проекты, которые соответствуют их требованиям, профессиональному обучению, интересам и жизненным установкам. Результатом являются более мотивированные работники и более эффективные рабочие процессы.

Второй фокус - забота и поддержка сотрудников. Безопасность, благополучие и эмоциональное состояние работников, особенно в военное время, стали ключевыми приоритетами для ЕРАМ. В частности, в компании ввели ряд инициатив, направленных на поддержку коллег:

- гибкие условия работы, возможность и поддержка процесса релокации в более безопасные регионы;

- программы психологической помощи и эмоциональной поддержки;

- индивидуальный подход к мотивации с учетом личных обстоятельств;

- создание атмосферы доверия, взаимоуважения и сплоченности в коллективе и т.д.

В феврале 2022 года около 9000 специалистов находились в опасных регионах, поэтому мы помогали им с эвакуацией и релокацией. Во время нестабильной работы критической инфраструктуры мы усилили техническое оснащение офисов, развернули сеть коворкингов и обеспечили часть коллег мощными павербанками для работы во время отключений электроэнергии.

Трансформации подверглись и наши социальные проекты. В частности, запущена программа EPAM Response, в фокусе которой гуманитарная помощь гражданским, поддержка защитников, волонтерские проекты для государства и общественных организаций, а также образовательные инициативы. За 900 дней с момента полномасштабного вторжения EPAM направила 650 млн грн на нужды страны", — отмечает Наталья Колядко.

"В целом за последние полтора года в компании наблюдается рекордно низкий уровень текучести по инициативе специалистов. Часть специалистов ЕРАМ выехала за границу, спасаясь от войны, и легализовалась там. Большинство из тех коллег, которые уехали, теперь работает в офисах ЕРАМ тех стран, где они осели. Люди чувствуют заботу со стороны компании, что помогает им справиться с вызовами и сохранить мотивацию и продуктивность", — отметила Наталья Колядко.

Наталья Колядко, старший директор по управлению и развитию талантов ЕРАМ

Третий фокус - это построение отношений "взрослый-взрослый" в организации. Это означает, что компания не только оказывает поддержку и заботу, но и строит партнерские отношения с сотрудниками, способствуя их развитию как личностно зрелых людей. Работник несет первоочередную ответственность за свою жизнь, благосостояние и т.д., но компания должна обеспечить все необходимые ресурсы и инструменты для его поддержки. В то же время ответственность за личный рост и развитие лежит на самом человеке. Одним из вызовов для современных компаний, особенно в условиях войны, когда люди переживают за безопасность и будущее, является поиск баланса в распределении общей ответственности между работником и работодателем в вопросах личностного развития и благополучия.

Четвертый фокус - это восприятие человека как целостной личности. Мы не можем редуцировать человека только к его функциям и обязанностям в организации, игнорируя личную жизнь. Человек — это целостная личность со своими стремлениями, потребностями и интересами в работе и вне ее. Поэтому компания должна помогать ему развиваться и заботиться о себе не только как о профессионале, а как о личности в целом. Именно поэтому в современных компаниях все больше внимания уделяется концепции благосостояния (wellbeing) специалистов.

"Наша Well-being система ЕРАМ состоит из 4 ключевых компонентов:

- Забота о финансовом благополучии специалистов.

- Забота о физическом здоровье коллег.

- Построение социальных связей с помощью самых разнообразных социальных общностей.

- Создание комфортных условий для получения профессиональной поддержки психологического здоровья.

Ведь если человек реализует потенциал во всех сферах, а не только в работе, то он чувствует себя счастливым и целостным. А счастливый, уверенный и личностно зрелый человек способен принимать взвешенные решения как в профессиональной сфере, так и в личной жизни", — отмечает Наталья Колядко.

Важным элементом этого фокуса является инклюзия для дальнейшего развития безбарьерности. "Мы хотим, чтобы EPAM стала лидером в развитии и внедрении стратегии D&I (Diversity&Inclusion), где каждый специалист имеет равные возможности для роста и развития, независимо от внешних признаков, возраста, пола и тому подобное. Например, работа с ветеранами — это продолжение сотрудничества с важной инклюзивной группой в атмосфере уважения и принятия", — рассказывает Наталья Колядко.

Около 350 работников ЕРАМ стали в ряды защитников страны и почти полсотни специалистов уже были демобилизованы, значительная часть из них вернулась к проектной работе. Поэтому в прошлом году компания начала активно работать над разработкой программы поддержки ветеранов и создала программу реинтеграции по двум направлениям: это возвращение коллег-ветеранов (внутренняя программа поддержки ветеранов), а также подготовка к найму новых специалистов с рынка: обучение благодаря программе "ІТ для ветеранов, ветеранок и их родных" (внешняя программа).

"Внутренняя программа поддержки ветеранов — это комплексный подход, который помогает справиться с вызовами и находить эффективные решения для успешной реинтеграции ветеранов, чтобы их возвращение к мирной жизни было максимально комфортным. Программа предусматривает психологическую и информационную помощь коллегам-ветеранам и включает внешние социальные проекты с партнерами компании — Министерством по делам ветеранов Украины, медицинскими реабилитационными центрами, общественным ветеранским сектором", — пояснила Наталья Колядко.

По ее словам, в этой программе ЕРАМ руководствуется принципом "ничего для ветеранов без ветеранов", поэтому к формированию решений для ветеранов активно привлекают коллег, имеющих предыдущий военный опыт. Они консультируют по необходимым пунктам программы, выступают амбассадорами учебных инициатив, становятся преподавателями и менторами для ветеранов.

Это не просто, но эффективно для обеих сторон

Человекоцентричность — это не просто модный тренд, а философия ведения бизнеса, ориентированная на максимальное раскрытие потенциала работников как в профессиональном, так и в личностном плане. Этот подход требует трансформации корпоративной культуры — перехода от жесткой иерархии к гибким горизонтальным связям, от контроля к делегированию ответственности. Несмотря на комплексность человекоцентрического подхода, который затрагивает различные сферы деятельности компании, его успешная реализация возможна только при условии взаимной ответственности работодателя и сотрудника. Только в тандеме, где обе стороны осознают свою роль, возможно достичь гармоничного баланса между потребностями бизнеса и всесторонней реализацией человеческого потенциала.