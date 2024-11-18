"Допомога ЗСУ, інтеграція ветеранів та розвиток молоді — найважливіше", — Наталія Теряхіна, директор з персоналу Kernel

Під час повномасштабної війни великим компаніям-роботодавцям важливо запроваджувати соціально вагомі програми психологічної та матеріальної підтримки співробітників, а ще — приділяти особливу увагу роботі з мобілізованими працівниками та ветеранами і розвитку та навчанню молоді.

Про те, як підходить до питань соціальної відповідальності і розвитку співробітників під час війни Kernel, найбільший в Україні виробник та експортер зернових, які проєкти компанія розвиває для ветеранів та яке навчання пропонує молодим фахівцям, розповіла Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel.

Повномасштабна війна змінила українців, відповідно й ринок праці теж став іншим. Як у Kernel змінилася стратегія роботи з людьми за майже 3 роки війни?

Найзначніші зміни, мабуть, ми усвідомили ще в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли співробітники різних підприємств Kernel по всій країні за власною ініціативою виходили на роботу, робили свою справу, паралельно допомагаючи тим, хто опинявся у скрутному становищі. Наприкінці лютого — в березні 2022 року це відбувалося масово, попри явну небезпеку життю та здоров’ю колег. Це викликало і здивування, і щире відчуття гордості за нас та дух єднання усіх українців…

Всі наші подальші дії були спрямовані на підтримку цього духу, забезпечення безпечних умов і мотивацію людей працювати, долаючи перепони, заради стійкості країни.

У Kernel ми започаткували рубрику внутрішніх комунікацій "Сильні духом", в якій ділимося історіями наших непересічних людей та їх вчинками, щоб пам’ятати видатні приклади стійкості, мужності та людяності наших колег.

В подальшому наша стратегія будувалася і продовжує розвиватися згідно зі специфікою агро-техбізнесу Kernel. Ми є найбільшим українським експортером зернових культур та лідером з виробництва соняшникової олії у світі. Тож не секрет, що наш бізнес базується на 2 основних підвалинах — українській землі та українських людях. Тож і всі зусилля спрямовуємо на захист суверенних територій країни та турботу, розвиток і підтримку українців.

Щодо захисту земель, то з 24 лютого 2022 загальна сума допомоги Силам оборони від Kernel перевищила 3 млрд грн: ми напряму взаємодіємо з кількома бригадами ЗСУ, передаючи на їхні запити різноманітне обладнання, БПЛА, засоби зв’язку та автомобілі.

З початку повномасштабної війни Kernel надав допомоги ЗСУ на понад 3,1 млрд грн.

А для понад 11,5 тис. співробітників Кернел та їх родин діють кілька програм турботи, підтримки та розвитку.

Перш за все — це системна робота з утримання персоналу, залучення молоді та навчання кандидатів без досвіду роботи, система збереження та поширення ключової експертизи всіх бізнес-напрямків компанії.

По-друге, ми започаткували проєкт підтримки фізичного, ментального та соціального добробуту, що особливо є актуальним для мешканців сільської місцевості, де існує багато стигм щодо цієї тематики і, разом з тим, немає доступу до ефективних технік та інструментів самодопомоги. Більшість наших агро та виробничих активів розташовані в невеликих населених пунктах, тож ми значну увагу спрямували для підтримки стійкості морально стану людей в ситуації постійних загроз і невизначеності.

По-третє, дуже важливий для мене напрям — окрему увагу приділяємо мобілізованим співробітникам та ветеранам, що повернулися з війни. Програми підтримки мобілізованих співробітників та реінтеграції ветеранів посідають чільне місце у роботі з персоналом в Kernel. Адже в Силах оборони служать понад 870 наших колег, а ветеранами є понад 100 героїв. 56 колег залишилися на полі бою навічно, їх пам’ять вшановано в корпоративній онлайн Книзі пам’яті.

Давайте розглянемо кожен з описаних вами напрямків роботи з людьми більш детально. Розкажіть, наскільки ефективно вдається утримувати та розвивати персонал, коли увага людей постійно відволікається на новини?

Утримання людей забезпечується тоді, коли співробітники мають:

- гідну оплату та відчувають власний внесок у загальний результат компанії,

- розділяють цінності та бачення бізнесу,

- почуваються безпечно і впевнено (наскільки це сьогодні можливо) і

- бачать для себе перспективу власного професійного та/чи особистісного розвитку.

Отож, якщо йти за цим переліком, то компанія забезпечує зростання заробітних плат щороку, починаючи з листопада 2022 року, також щороку виплачуються бонуси залежно від досягнутих цілей та фінансових показників і додаткові премії. Тут ми демонструємо стабільність, попри всі виклики часу і для бізнесу, і для країни.

Наша корпоративна культура базується на тому, що Kernel — це середовище для розробки та втілення нових проєктів, тут ми пропонуємо людям широкі повноваження, визнаємо особистий внесок кожного в загальний, стимулюємо інноваційний менеджмент та культивуємо взаємопідтримку, довіру та відкритість.

Навчання та розвиток персоналу завжди був щільно інтегрований у діяльність усіх дивізіонів та підрозділів компанії. Маємо розвинену систему дистанційного та офлайн-навчання — розвиваємо співробітників як за професійними навичками – hardskills, так і за ключовими для бізнесу компетенціями — softskills.

Для забезпечення стійкості бізнесу у Kernel діють 4 програми кадрового резерву.

У перший рік війни навчання сильно змістилося в бік онлайн-формату. А вже зараз ми вибірково додаємо і офлайн, де це можливо та безпечно. За минулий маркетинговий рік статистика показала понад 50 тисяч учасників програм навчання – тобто кожен колега прослухав у середньому 4-5 навчальних курсів щонайменше по 5 годин.

Дійсно, під час війни складно приділити час і адекватно сприймати великі курси, тож нашим стратегічним рішенням стало впровадження саме мікронавчання, щоб кожен зміг отримати точкові навички — концентровано та швидко.

Також в 2024 оновили корпоративну модель компетенцій, актуальну вимогам нового часу.

Щодо навчання кандидатів без досвіту в компанії працює система професійного навчання, наставництво, дистанційні електронні курси. Для забезпечення стійкості бізнесу діють 4 програми кадрового резерву з підготовки фахівців для ключових позицій. У всіх цих проектах співробітники можуть знайти можливості зростання і перспективи для себе.

Також ми бачимо велику перспективу в роботі з наступними поколіннями фахівців уже сьогодні – потрібно брати до уваги школярів і розглядати їх, як майбутніх співробітниківуже зараз. Це і про популяризацію ключових для бізнесу спеціальностей, і про розробку та поширення навчальних матеріалів для профорієнтації старшокласників.

У нас є кілька проєктів для роботи з молоддю:

- OpenAgroUniversity – для студентів ЗВО,

- OpenAgroCollege – для студентів та учнів закладів ПТО,

- OpenAgroSchool – пілотний проєкт для запуску профорієнтаційних факультативних предметів для учнів шкіл у регіонах нашої присутності.

Підсумовуючи, зазначу, що відволікатися на новини під час війни – нормально, але у підтримуючому середовищі розвиватися та навчатися прагне переважна більшість наших людей. За це ми їм щиро вдячні і завжди будемо шукати формати і можливості підтримувати це бажання.

Компанія приділяє велику увагу роботі з молоддю. Проєкт Open Agro University розрахований на студентів ЗВО.

Ваша відповідь на попереднє питання наводить на питання наступне. Як ви працюєте з моральним станом співробітників?

У нас багато досить різних спеціальностей і локацій, запит людей в плані морального стану сильно різниться залежно від місця роботи чи фаху, віку чи гендеру, життєвого досвіду чи сфери інтересів. І це нормально.

Ще в 2023 році стартував проєкт турботи про ментальне здоров’я "Життєстійкість. Сила у тобі", що поєднує 4 дуже різні, проте взаємодоповнюючі напрямки: психічний стан, фізичне здоров’я, соціальні відносини і творчість. Тут кожен може знайти щось для себе.

Тут і цікаві вебінари щодо пошуку внутрішніх опор чи особистої стратегії, і спортивні челенджі, на кшталт крокового марафону, бігу чи онлайн-йоги, і творчі курси – як-от мобільна фотографія чи фотопозування, і курс фінансової грамотності чи ораторського мистецтва. Всього тут не перелічиш.

Як було згадано раніше, такий контент особливо актуальний для мешканців сільської місцевості чи невеликих містечок, де тема ментального здоров’я і турботи про себе є табуйованою, а інструменти самодопомоги – малодоступними. Тому активності проєкту найбільшою мірою спрямовані на руйнування міфів та поширення культури дбати про себе і берегти власний ресурс.

За результатами минулого маркетингового року кількість звернень до безкоштовного корпоративного психолога зросла більш, ніж удвічі, а учасниками різноманітних активностей стали понад 9 тисяч колег та членів їхніх сімей.

Перейдімо до вашого досвіду роботи з мобілізованими співробітниками. Який підхід Kernel у випадку мобілізації співробітника чи рішення добровільно приєднатися до лав Сил оборони? Чи є різниця для цих 2 категорій?

Для нас, як роботодавця, немає різниці у способі мобілізації співробітників, маємо багато колег обох категорій, і наша політика єдина для всіх.

Для мобілізованих та колег-добровольців у компанії діє проєкт "ПЛІЧ-О-ПЛІЧ", мета якого – підтримка від моменту мобілізації до повернення ветерана до цивільного і робочого життя.

Перш за все, компанія виплачує середньомісячні зарплати мобілізованим співробітникам, а також дбає про забезпечення усім необхідним обмундируванням (взуття, бронежилет, шолом, форма тощо).

Щодо матеріальної підтримки, то співробітникам надається матеріальна підтримка при мобілізації в сумі 15 тис. грн., а у випадку поранення – 150 тис. грн. Також є допомога і супровід у разі отримання інвалідності внаслідок поранення, супровід протезування, переобладнання робочого місця під нові обставини колеги тощо. За нашою програмою, підтримка надається і родині – у випадку трагічної загибелі співробітника допомога родині становить 1 млн грн.

Ви також зазначили напрямок роботи з ветеранами і згадали, що з війни повернулися понад 100 співробітників Kernel. Розкажіть про ваш досвід реінтеграції та реабілітації ветеранів.

У Kernel є програми підтримки ветеранів, запроваджені ще 2014 року. Звичайно, з початком повномасштабної війни ми серйозно розширили цей напрямок. Наш головний принцип роботи з ветеранами — "Нічого для ветеранів без ветеранів". Це означає максимально залучати ветеранів до всіх процесів.

У нас діють різнобічні напрями адаптації. Вони включають, зокрема, діагностику та супровід психологів, які працюють за системою, розробленою Українським інститутом людини. Компанія приділяє увагу стану здоров’я ветеранів — допомагає з санаторно-курортним лікуванням та реабілітацією. Крім того, важливий напрям підтримки — надання юридичного супроводу. Корпоративні юристи компанії консультують та допомагають у ситуаціях, з якими доводиться стикатися ветеранам та їхнім родинам у новому статусі.

До роботи з нашими 100+ ветеранами залучені і безпосередньо ветерани, і їх дружини, адже реінтеграція починається з найближчого оточення і далі поширюється на робочий колектив і соціум. З нашого боку до програми залучено 400+ учасників. Це HR-менеджери, топменеджери, родина, колеги.

До програми реінтеграції ветеранів у компанії залучено 400+ учасників: HR-менеджери, топменеджери, родина, колеги.

У нас є затверджений протокол дій, обов’язковий для кожного тимліда, який має ветерана у команді. Він передбачає регулярні особисті зустрічі для перевірки їх професійної діяльності, виконання KPI, визначення потреб, психологічного стану тощо. Кожен лід має стежити за станом ветеранів та надавати допомогу за потреби.

Системний підхід забезпечує комфортне середовище і для ветерана, і його оточення, коли будь-які потенційні моменти напруги передбачаються і опрацювуються ще до виникнення.

Окремо хочу сказати про наш проєкт "Корпоративний волонтер". Наші співробітники відвідують у шпиталях по всій Україні поранених бійців з бригад, яких підтримує Kernel, а також і наших колег-військових. Це дуже натхненна історія і для цивільних, і для оборонців. Таку силу взаємопідтримки важко описати словами. Пишаюся нашими волонтерами, їх понад у нас понад 50, і вони відвідали уже понад 300 поранених військових. Для нас цей проєкт став потужним продовженням підтримки Сил оборони, адже бійцям важливо відчувати підтримку не лише на фронті, а й під час реабілітації. Проєкт став важливим не лише для поранених, а й терапевтичним для самих волонтерів — продемонстрував важливість простої людської комунікації та уваги.

У проєкті "Корпоративний волонтер" співробітники компанії відвідують у шпиталях поранених бійців з бригад підтримки Kernel.

Які поради щодо роботи з персоналом ви можете дати іншим компаніям, що сьогодні працюють в Україні?

Демобілізовані ветерани, майбутні ветерани та люди, що повернуться в Україну з-за кордону після завершення війни, – це найцінніше і найбажаніше для нас усіх поповнення ринку праці. Робота в цьому напрямі — наш пріоритет №1.

Це робота, яку мають ретельно виконувати абсолютно всі українські роботодавці, незалежно від розміру компанії чи напряму бізнесу.

Також бізнесам важливо продовжувати знаходити нові форми і формати підтримки українців — і тих, хто захищає країну, і тих, хто працює у тилу. У цьому, зокрема, і полягає наша місія, як роботодавців.