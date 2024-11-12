Стратегія розвитку: "БаДМ" відкриває нові аптечні склади

Працювати на захисті здоров’я нації – важлива соціальна задача компанії "БаДМ". Провідний фармацевтичний дистриб’ютор "БаДМ" забезпечує лікарськими засобами понад 18 000 аптек і медичних закладів по всій території України. Компанія системно втілює в життя стратегію розвитку та відкриває нові аптечні склади європейського зразка, попри війну.

У 2024 році "БаДМ" розпочав будівництво роботизованих логістичних центрів у 5 регіонах України: Київській області, Одесі, Вінниці, Полтаві та Івано-Франківську. Після завершення проєкту компанія збільшить власний ресурс аптечних складів у 2 рази – загальна площа по всій території країни складатиме 120 000 кв. м.

В компанії відкрито широкий спектр вакансій: складальники, вантажники, пакувальники, проєктні менеджери, інженери, економісти, бухгалтери та інші спеціальності.

"В компанії "БаДМ" ефективно працює програма навчання. На позиції лінійного персоналу аптечних складів та офісу ми можемо приймати кандидатів без досвіду. Дотримуючись чіткого алгоритму, компанія навчає людей новій професії. Для студентів та випускників – це гарна можливість отримати перше офіційне місце роботи", — розповідає Сергій Щербаков, директор регіональний Південного регіону ТОВ "БаДМ".

Бути лідером – це бути відповідальним роботодавцем

Сьогодні майже 3000 співробітників компанії забезпечують безперебійну роботу 10 регіональних підрозділів у найбільших містах України. Кожен другий співробітник працює в компанії понад три роки – це більше ніж 50% усієї команди. Щодня працівники "БаДМ" втілюють у життя важливу роль: забезпечення українців якісними лікарськими засобами.

Підвищення зарплати здійснюється в "БаДМ" на регулярній основі. У 2023 році зарплата співробітників всіх рівнів зросла в середньому на 20%. Підвищення відбулося для всього персоналу компанії: робочих спеціальностей, фахівців всіх професійних напрямків і керівників різних рівнів управління. У 1 півріччі 2024 року зарплата для робочих спеціальностей зросла в середньому на 14%.

Компанія впроваджує систему професійної переорієнтації для жінок. Вони можуть обіймати посади, що традиційно вважалися лише "чоловічими": водій навантажувача, розміщувач товарів, експедитор, водій вантажівки. Восени 2024 року "БаДМ" долучилися до міжнародного проєкту Reskilling – програми працевлаштування жінок-водіїв професійних категорій C та Е.

30 років на фармринку: важливі досягнення

Компанія заснована в 1994 році, в часи, коли галузь фармацевтичної дистрибуції робила свої перші кроки на ринку України. У 2024 році компанія "БаДМ" відзначила 30 років професійного шляху.

З 2012-го аптечні склади "БаДМ" успішно підтверджують відповідність вимогам міжнародної дистрибуції та сертифікації GDP. Сьогодні безперебійну роботу дистрибуції забезпечують аптечні склади європейського зразка загальною площею 60 000 кв. м по всій території України.

"БаДМ" — один із найбільших платників податків у фармацевтичній галузі України. 2,2 мільярда гривень податків і зборів сплачено до держбюджету за 9 місяців 2024 року. Цей показник на 35% більше в порівнянні з сумою податків, сплачених за аналогічний період 2023 року.

Компанію визнано багаторазовим переможцем національного конкурсу "Панацея" в номінації "Дистриб'ютор року". У 2023 році "БаДМ" відзначено нагородою "ФармФронт", яка символізує незламність під час повномасштабного вторгнення.

Інновації як складова масштабування

"БаДМ" постійно інвестує в оптимізацію бізнес-процесів. Це надає суттєві переваги для постачання лікарських засобів гарантованої якості у найвіддаленіші райони та містечка країни.

У логістичних центрах "БаДМ" впроваджується максимальна автоматизація. Використання сучасних технологій, наприклад GoodToPerson, значно прискорює процес формування та розподілу замовлень – з метою оперативного забезпечення мільйонів споживачів необхідним асортиментом ліків.

Директорка з розподільчої логістики Оксана Гержан зазначає: "Підвищення операційної ефективності "БаДМ" – це безперервний процес перегляду й удосконалення всіх бізнес-процесів. Компанія запроваджує сучасні технології по всьому ланцюгу постачання: від визначення потреби в товарі до доставлення замовлення клієнту".

Надійність сервісу "БаДМ", попри війну

45% складських потужностей компанії було втрачено в перші тижні та місяці повномасштабного вторгнення.

Але у надскладних умовах компанія дотрималась всіх зобов'язань перед партнерами та клієнтами. Керівники підрозділів та офісні співробітники, разом із працівниками аптечних складів, формували замовлення та забезпечували постачання ліків у регіони своєчасно та в повному обсязі.

Попри ризики, "БаДМ" продовжує інвестувати у відновлення та розвиток.

Вже у 1 півріччі 2022-го відкрито новий аптечний склад у Київській області, замість повністю зруйнованого логістичного комплексу. Додаткові розподільчі центри було відкрито у Львові та Вінниці.

У 2023 році структурний підрозділ у Харкові відновив на 100% свою роботу, після вимушеної перерви. Антикризові міри в регіоні були впроваджені з урахуванням того, що аптечний склад у Полтаві знищила атака шахедів. Компанія інвестувала в нове автоматизоване обладнання Харківського підрозділу, щоб системно забезпечувати лікарськими засобами й сусідні області: Полтавську, Сумську та Донецьку.

У жовтні 2024 року запрацював з повним навантаженням підрозділ у Миколаєві, з метою ефективного забезпечення ліками Південного регіону.

Фармсила та соціальна відповідальність

Сумлінно сплачуючи податки, "БаДМ" надає системну допомогу ЗСУ. З перших днів вторгнення налагоджена регулярна допомога лікарськими засобами. У 2023 році компанія ініціювала благодійний проєкт "Фармсила" у партнерстві з благодійним фондом "Оптивіта Україна". З метою об’єднати провідні мережі аптек, фармацевтичних виробників і дистриб’юторів для надання спільної підтримки ЗСУ.

Від початку 2024 року передано понад 1400 FPV-дронів, 35 автівок і мікроавтобусів підвищеної прохідності, 6 моторних човнів, закрито багато технічних потреб військових підрозділів на самих гарячих напрямках фронту.

30 років фармацевтичний дистриб’ютор "БаДМ" піклується про здоров’я українців. Компанія надає бізнес-партнерам сервіс європейського рівня та забезпечує лікарськими засобами аптеки й медичні заклади по всій території України.

В.о. Генерального директора ТОВ "БаДМ" Дмитро Бабенко підкреслює: "Ціль компанії "БаДМ" – це постійний розвиток ринку фармацевтичної дистрибуції, щоб задовольнити потреби в лікарських засобах мільйонів людей у всіх регіонах України".