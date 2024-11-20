Банковский сектор Украины развивается и предоставляет гражданам полный спектр услуг, несмотря на все военные вызовы. Эксперты проанализировали деятельность банков, как работодателей, и назвали трех лучших.

В Украине банковский сектор продолжает поддерживать экономику кредитованием. По данным НБУ, наращивание чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса продолжается. Об этом говорится в новом исследовании Фокуса "Рейтинг лучших работодателей Украины 2024".

В целом за третий квартал 2024 года кредиты банков как по объемам, так и по темпам больше всего выросли у клиентов в оптовой торговле и агросекторе. При этом, качество кредитного портфеля улучшается: доля неработающих кредитов (NPL) уменьшилась до 32,3% — на 2,2 п. п. за ІII квартал и на 5,5 п. п. за год.

Между тем, граждане страны продолжают доверять банкам, и это заметно по объему средств, которую население размещает в банках. По данным НБУ, объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1,2% (+15,4% г/г) за счет прироста в сентябре. Средства населения в иностранной валюте выросли на 2,3% (+6,0% г/г) прежде всего благодаря увеличению остатков на текущих счетах.

По данным Work.ua, в ноябре 2024 года в среднем по Украине средняя зарплата в категории "Финансы, банк" в Украине — 19000 грн. Однако зарплаты в отрасли растут, а в банках говорят о ежегодном проведении повышения окладов. По данным кадровых порталов, зарплата старшего кассира-операциониста в крупном банке составляет 22-28 тыс. грн, а менеджеру по продажам банковских продуктов предлагают оклад 25-35 тыс. грн.

Зарплаты в банках растут - сказывается дефицит кадров и конкуренция за специалистов Фото: Getty Images

Лидеры рейтинга: в каких банках Украины лучшие условия труда

ПУМБ. Банк работает на банковском рынке Украины с 1991 года и обслуживает 1,7 млн клиентов. За 2023 год он предоставил новые рабочие места 1485 украинцам, что почти вдвое больше чем в 2022 году. На конец 2023 года в банке работали 6 846 человек. В социальный пакет банка входит материальная поддержка в случае серьезного лечения сотрудников, лечения детей и смерти близких родственников, поддержка семьи в случае смерти сотрудника. Банк также оказывает материальную помощь сотрудникам в случае потери или повреждения жилья, ранения работников и гибели членов их семей в результате боевых действий, в случае выезда семей с оккупированных территорий. Ежегодно в ПУМБ происходит пересмотр зарплат. В 2023 году с учетом ситуации на рынке труда увеличены оклады в среднем на +13% для 96% персонала.

ОТП Банк. Банк уже 25 лет работает на рынке Украины, а общая сумма налогов, которые ОТП Банк уплатил за 2023 год, составляет 4,8 млрд грн. В банке работают более 2 тыс. человек. Своим сотрудникам ОТП Банк предлагает конкурентную оплату, которая ежегодно пересматривается, карьерный рост, учебные программы, читательский клуб, курсы английского языка. ОТП Банк предлагает также гибкий график, опции работать дистанционно или в гибридном формате. Банк плодотворно сотрудничает с 27 украинскими вузами и дважды в год привлекает студентов на практику или стажировку.

Credit Agricole Ukraine. Банк обслуживает 400 тыс. клиентов. Своим сотрудникам предлагает стабильную работу с возможностью карьерного роста, конкурентную зарплату, страхование жизни и медицинское страхование, гибридный формат работы (как в офисе, так и дистанционно). В банке действует программа помощи сотрудникам в случае гибели или травмирования на войне, а также программа отдыха в санаториях. Также сотрудникам доступна психологическая помощь, в частности индивидуальные и групповые консультации. В Credit Agricole Ukraine решают проблему кадрового дефицита с помощью внутренней мобильности и программ переобучения.

Недавно Фокус писал, что в Украине активность соискателей работы то сокращается из-за миграции людей за границу и мобилизации, а осенью наблюдается пик деловой активности, и средняя зарплата в стране выросла на 1 000 грн.