На рынке труда в ноябре продолжается поиск сотен тысяч специалистов, особенно рабочих специальностей, но не только. Фокус узнал, что с кадровым голодом в Украине и на каких специалистов сейчас небывалый спрос.

Рынок труда и зарплат в Украине колеблется в соответствии с экономическими трендами. Активность соискателей работы то сокращается из-за миграции людей за границу и мобилизации, то восстанавливается и даже делает рекордные скачки. Осенью наблюдается пик деловой активности, а средняя зарплата выросла на 1 000 грн. Согласно исследованию Центра экономической стратегии, с начала года наблюдается тенденция на медленный рост количества новых вакансий, хотя активность кандидатов остается на стабильно низком уровне, даже меньше соответствующих показателей 2023 и 2022 годов. Фокус исследовал, почему так и что с работой и зарплатами в Украине.

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Дефицит специалистов: что показали новые исследования

Согласно оценкам исследовательского агентства Info Sapiens, в октябре 2024 года уровень безработицы в Украине составил 15,3%. Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденных экономить на еде, — в октябре 2024 года сократился до 20,5%. Эти данные подтверждают слова специалистов, которые говорят, что украинцы все еще неохотно ищут работу, а вот работодатели традиции не меняют. В частности, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов рассказал Фокусу, что в государственном секторе, как и до войны, наблюдается дефицит специалистов в медицинской отрасли и в сфере образования.

Рынок труда требует много людей рабочих профессий Фото: УНИАН

"В государственном секторе понятно, что не хватает военных, а также учителей и врачей. Их не хватало и до войны. Тем более сейчас, ведь традиционно большинство учителей у нас женщины, а многие из них выехали за границу. Такая же ситуация с врачами. Их сейчас нужно больше. А если говорить о бизнес-секторе, как и всегда, здесь много вакансий в сфере обслуживания. Эта сфера — номер один по спросу. А номер два — розничная торговля. Большинство вакансий наблюдается в сфере продаж (продавец, продавец-консультант). Все хотят продать свои товары и услуги. Традиционно не хватает строителей, водителей", — рассказал Михайлов.

Если говорить о бизнес-секторе, как и всегда, здесь много вакансий в сфере обслуживания. Эта сфера — номер один по спросу. А номер два — розничная торговля

Действительно, рынок труда нуждается во многих людях рабочих профессий, свидетельствуют данные нового исследования Work.ua. Ветвь первенства на рынке труда снова принадлежит категории "Рабочие специальности, производство", которая предлагает соискателям 20 992 вакансии (+1% к сентябрю). Зато "Сфера обслуживания" сместилась на вторую строчку (20 343 вакансий, -4% к сентябрю).

"Все рабочие и инженерные специальности (в дефиците). Очень не хватает специалистов СТО (слесарей, автомехаников), технических специальностей. Очень сложно найти их как в крупных городах, так и в районных центрах. Это реально сейчас очень большая проблема, потому что многие люди находятся в рядах ВСУ, а многие мужчины опасаются мобилизации и просто уходят "в тень", — добавляет HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекар.

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Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бариста, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.

"Традиционно в Украине основной рабочей силой были все же мужчины. Во время войны ситуация изменилась: часть из них служат в армии, другие уехали. Мужчины начали избегать официального трудоустройства, чтобы не попасть под призыв. Вакансии, на которых преимущественно работали мужчины, сложно заполнить женщинами. А вакансии на тяжелом производстве, сельском хозяйстве, вроде водителей грузовиков, требуют физической силы. Те отрасли нуждаются в мужчинах", — отметил Виталий Михайлов.

Некоторые аграрные компании внедряют обучение для женщин тем профессиям, которые занимали ранее только мужчины Фото: УНИАН

Некоторые аграрные компании внедряют обучение для женщин тем профессиям, которые занимали раньше только мужчины, добавляет PR-менеджер портала Work.ua Виктория Белякова. Например, оператор котельной и оператор производства. Эти вакансии предлагают и женщинам.

Украинские эксперты рынка труда утверждают, что в целом в 2024 году сильную нехватку квалифицированных кадров испытывают прифронтовые области. Армейские потребности продолжают закрывать мобилизацией работников гражданского сектора.

Компании решают проблему дефицита кадров по-разному: автоматизируют рабочие места, привлекают людей старшего возраста, переформатируя и адаптируя направление работы

Как рассказала Фокусу Доминика Иванова-Бекар, компании решают проблему дефицита кадров по-разному: автоматизируют рабочие места, привлекают людей старшего возраста, переформатируя и адаптируя направление работы.

"Если мы говорим о розничной торговле, у кого есть бюджет, смотрят в сторону автоматизации. То, что можно сократить, автоматизировать — сокращают и автоматизируют. Привлекают людей возраста 55+. Если мы говорим о "синих воротничках", то смотрят, что можно изменить в работе исторически мужских профессий, каким-то образом адаптировать их под женщин. Например, в области логистики. Или кладовщики... Крупные компании разрабатывают специальные программы, где можно привлекать женщин, автоматизируют процессы", — пояснила эксперт.

Средний доход украинцев вырос на 1 000 грн Фото: УНИАН

Где в Украине больше всего работы

Силы обороны заняли место среди пятерки сфер, генерирующих больше всего вакансий, а лидерство удерживает та же розничная торговля.

"Розничная торговля" — 17 521 предложение работы;

"Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт" — 10 171;

"Гостинично-ресторанный бизнес" — 9 868;

"Силы обороны" — 6 983;

"Медицина, здравоохранение, аптеки" — 6 503.

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Зарплаты растут: что с оплатой труда и как компании преодолевают дефицит

По данным аналитики Work.ua, повышение заработной платы остается одним из инструментов, которые работодатели использовали для преодоления дефицита кадров в 2024 году, ведь дефицит в некоторых направлениях только усиливается.

Поэтому средний доход украинцев вырос на 1 000 грн. Так, в октябре размер средней зарплаты, которую предлагает рынок труда соискателям, увеличился на 5% до 22 500 грн. В основном такую зарплату предлагают в следующих областях-лидерах:

Киевская — 25 000 грн, (+ 1 050 грн к сентябрю);

Львовская — 22 500 грн, (+ 1 500 грн);

Днепропетровская — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Одесская — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Харьковская — 20 000 грн (+ 1 000 грн).

Увеличилась заработная плата у охранников и работников сферы безопасности. В этой категории рост составил 33% (с 45 000 грн до 60 000 грн). Также увеличились доходы в аграрной отрасли. Там предлагают в среднем 24 000 грн, что на 7% выше сентября. Следом идут строительство (27 500 грн), культурная сфера (21 500 грн), медицина, фармацевтика (22 500 грн).

По данным исследования, возросло количество откликов на вакансии Сил обороны. В октябре 42% откликов на вакансии Сил обороны прислали женщины, 58% — мужчины.

Между тем в регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает минимум 30%. А Мининфраструктуры уже разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом.