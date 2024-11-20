На ринку праці в листопаді триває пошук сотень тисяч фахівців, особливо робітничих спеціальностей, але не лише. Фокус дізнався, що з кадровим голодом в Україні і на яких фахівців зараз небувалий попит.

Ринок праці та зарплат в Україні коливається відповідно до економічних трендів. Активність шукачів роботи то скорочується через міграцію людей за кордон та мобілізацію, то відновлюється і навіть робить рекордні стрибки. Восени спостерігається пік ділової активності, а середня зарплата зросла на 1 000 грн. Згідно із дослідженням Центру економічної стратегії, від початку року спостерігається тенденція на повільне зростання кількості нових вакансій, хоча активність кандидатів залишається на стабільно низькому рівні, навіть меншому за відповідні показники 2023 та 2022 років. Фокус дослідив, чому так і що з роботою та зарплатами в Україні.

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Дефіцит фахівців: що показали нові дослідження

Згідно з оцінками дослідницької агенції Info Sapiens, у жовтні 2024 року рівень безробіття в Україні становив 15,3%. Проксі-показник рівня бідності — частка опитаних людей, що змушена економити на їжі, — у жовтні 2024 року скоротився до 20,5%. Ці дані підтверджують слова фахівців, які кажуть, що українці все ще неохоче шукають роботу, а ось роботодавці традиції не змінюють. Зокрема, директор консалтингової компанії "Михайлов і партнери" Віталій Михайлов розповів Фокусу, що у державному секторі, як і до війни, спостерігається дефіцит фахівців у медичній галузі та у сфері освіти.

Ринок праці потребує багато людей робітничих професій Фото: УНІАН

"В державному секторі зрозуміло, що не вистачає військових, а також вчителів та лікарів. Їх не вистачало і до війни. Тим більше зараз, адже традиційно більшість вчителів в нас жінки, а багато з них виїхали за кордон. Така сама ситуація з лікарями. Їх зараз потрібно більше. А якщо казати про бізнес-сектор, як і завжди, тут багато вакансій в сфері обслуговування. Ця сфера — номер один за попитом. А номер два — роздрібна торгівля. Більшість вакансій спостерігається у сфері продажів (продавець, продавець-консультант). Всі хочуть продати свої товари і послуги. Традиційно не вистачає будівельників, водіїв", — розповів Михайлов.

Якщо казати про бізнес-сектор, як і завжди, тут багато вакансій в сфері обслуговування. Ця сфера — номер один за попитом. А номер два — роздрібна торгівля

Дійсно, ринок праці потребує багато людей робітничих професій, свідчать дані нового дослідження Work.ua. Гілка першості на ринку праці знову належить категорії "Робочі спеціальності, виробництво", яка пропонує шукачам 20 992 вакансії (+1% до вересня). Натомість "Сфера обслуговування" змістилася на другу сходинку (20 343 вакансій, -4% до вересня).

"Всі робітничі і інженерні спеціальності (у дефіциті). Дуже не вистачає спеціалістів СТО (слюсарів, автомеханіків), технічних спеціальностей. Дуже складно знайти їх як в великих містах, так і в районних центрах. Це реально зараз дуже велика проблема, тому що багато людей перебувають в лавах ЗСУ, а багато чоловіків побоюються мобілізації і просто відходять "в тінь", — додає HR-експертка, власниця HR-агентства Домініка Іванова-Бекар.

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Десятка найзатребуваніших професій залишається стабільною: вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, бариста, продавець-консультант, різноробочий, бухгалтер.

"Традиційно в Україні основною робочою силою були все ж таки чоловіки. Під час війни ситуація змінилася: частина з них служать в армії, інші виїхали. Чоловіки почали уникати офіційного працевлаштування, щоб не потрапити під призов. Вакансії, на яких переважно працювали чоловіки, складно заповнити жінками. А вакансії на важкому виробництві, сільському господарстві, на кшталт водіїв вантажівок, потребують фізичної сили. Ті галузі потребують чоловіків", — зазначив Віталій Михайлов.

Деякі аграрні компанії впроваджують навчання для жінок тим професіям, які займали раніше тільки чоловіки Фото: УНІАН

Деякі аграрні компанії впроваджують навчання для жінок тим професіям, які займали раніше тільки чоловіки, додає PR-менеджерка порталу Work.ua Вікторія Білякова. Наприклад, оператор котельні та оператор виробництва. Ці вакансії пропонують і жінкам.

Українські експерти ринку праці стверджують, що загалом 2024 року сильну нестачу кваліфікованих кадрів відчувають прифронтові області. Армійські потреби продовжують закривати мобілізацією працівників цивільного сектору.

Компанії вирішують проблему дефіциту кадрів по-різному: автоматизують робочі місця, залучають людей старшого віку, переформатовуючи та адаптуючи напрямок роботи

Як розповіла Фокусу Домініка Іванова-Бекар, компанії вирішують проблему дефіциту кадрів по-різному: автоматизують робочі місця, залучають людей старшого віку, переформатовуючи та адаптуючи напрямок роботи.

"Якщо ми говоримо про роздрібну торгівлю, в кого є бюджет, дивляться в бік автоматизації. Те, що можна скоротити, автоматизувати — скорочують та автоматизують. Залучають людей віку 55+. Якщо ми говоримо про "синіх комірців", то дивляться, що можна змінити в роботі історично чоловічих професій, якимось чином адаптувати їх під жінок. Наприклад у галузі логістики. Або комірники… Великі компанії розробляють спеціальні програми, де можна залучати жінок, автоматизують процеси", — пояснила експертка.

Середній дохід українців зріс на 1 000 грн Фото: УНІАН

Де в Україні найбільше роботи

Сили оборони посіли місце серед пʼятірки сфер, що генерують найбільше вакансій, а лідерство утримує та ж сама роздрібна торгівля.

"Роздрібна торгівля" — 17 521 пропозиція роботи;

"Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт" — 10 171;

"Готельно-ресторанний бізнес" — 9 868;

"Сили оборони" — 6 983;

"Медицина, охорона здоров’я, аптеки" — 6 503.

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Зарплати зростають: що з оплатою праці та як компанії долають дефіцит

За даними аналітики Work.ua, підвищення заробітної плати залишається одним із інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2024 році, адже дефіцит в деяких напрямках лише посилюється.

Тож середній дохід українців зріс на 1 000 грн. Так, у жовтні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, збільшився на 5% до 22 500 грн. Здебільшого таку зарплату пропонують в наступних областях-лідерах:

Київська — 25 000 грн, (+ 1 050 грн до вересня);

Львівська — 22 500 грн, (+ 1 500 грн);

Дніпропетровська — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Одеська — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Харківська — 20 000 грн (+ 1 000 грн).

Збільшилася заробітна плата в охоронців і працівників сфери безпеки. У цій категорії зріст склав 33% (з 45 000 грн до 60 000 грн). Також збільшилися доходи в аграрній галузі. Там пропонують в середньому 24 000 грн, що на 7% вище за вересень. Слідом йдуть будівництво (27 500 грн), культурна сфера (21 500 грн), медицина, фармацевтика (22 500 грн).

За даними дослідження, зросла кількість відгуків на вакансії Сил оборони. У жовтні 42% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 58% — чоловіки.

Тим часом в регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%. А Мінінфраструктури вже розробляє загальноукраїнську програму для навчання жінок керуванню великогабаритним транспортом.