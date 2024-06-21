Дефіцит чоловіків 30%: в Україні жінок вчитимуть керувати бусами, - Мінінфраструктури

В країні розробляють спеціальну національну програму з навчання жінок водінню великогабаритного транспорту. У Мінінфраструктури заявили, що бізнес виявив зацікавленість та пропонує надати усі можливі ресурси для підготовки фахівчинь.

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В регіонах дефіцит водіїв комунального транспорту сягає щонайменше 30%, тому Мінінфраструктури розробляє загальноукраїнську програму для навчання жінок керуванню великогабаритним транспортом. Про це Forbes розповів заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, наразі профільне міністерство збирає актуальні дані про потребу у водіях. Урядовець наголосив, що згідно з даними на лютий нестача водіїв комунального транспорту вже тоді сягала 30%. Зараз же дефіцит робочих рук може бути ще більшим.

"Це питання найближчих тижнів", — актуалізував він старт навчальної програми водіїв-жінок.

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Мінінфраструктури також розраховує залучити бізнесові структури до кампанії з навчання жінок. Заступник міністра розповів, що низка компаній вже самі звертались до уряду з пропозиціями надати для навчання необхідне обладнання чи майданчики.

Зазначимо, що на спеціалізованих сайтах з пошуку роботи "висять" сотні вакансій для водіїв різних категорій та спеціалізацій: від таксистів до міжнародників.

Причому, розглядають навіть кандидатів без досвіду. Деякі компанії також обіцяють бронювання своїх співробітників.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич попереджав, що з кінця травня в Миколаєві на маршрути через мобілізацію водіїв виходитиме менше автобусів, ніж зазвичай.

У столичному метро, як писав Фокус, також заявляли, що збираються збільшити інтервал руху поїздів у підземці, оскільки на підприємстві не вистачає машиністів рухомого складу, електромеханіків, слюсарів та токарів.