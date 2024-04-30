"Шлях" не захистить: ТЦК мобілізує водіїв фур, якщо вони не заброньовані або без документів

Водіїв, які є у інформаційній системі "Шлях", можуть мобілізувати при перетині українського кордону. Щоб цього не сталось, потрібно заздалегідь оформити бронювання чи відстрочку.

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Працівники Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) мають законне право зупиняти водіїв міжнародних перевезень під час перевірки на контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найперше, водії повинні мати при собі правильно оформлені військово-облікові документи. При цьому їх можуть зняти з рейсу і мобілізувати, якщо у них немає підстав для відстрочки. Про деталі мобілізації водіїв фур представники Закарпатського обласного ТЦК розповіли порталу "Укрінформ".

Пресслужба Закарпатського військкомату наголосила, що водії, які і решта військовозобов'язаних, повинні надати ТЦК актуальні військово-облікові дані. Якщо з цим не все гаразд, їм пропонують відвідати ТЦК і надати документи, які, наприклад, підтверджують право на відстрочку. При цьому фури з опломбованим вантажем не залишаються без нагляду, — заявили посадовці.

"Якщо дані не вдається з’ясувати під час огляду на КПП, військовозобов’язаним пропонують проїхати в ТЦК та СП для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів", — навели журналісти слова пресслужби.

У військкоматі перелічили, які підтверджуючі документи повинні мати водії фур, щоб їх не мобілізували прямо на КПП:

військово-обліковий документ, у якому стоїть відмітка про право на відстрочку. Підстави відстрочки наведені у статті 23 Закону України про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"; військово-обліковий документ з позначкою про виключення з військового обліку; документ, який підтверджує право на бронювання від мобілізації.

Також у Закарпатському ТЦК наголосили, що наявність імені водія фури у інформаційній системі "Шлях" не означає автоматичне бронювання.

"Система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком", — заявила пресслужба військкомату.

Посилення мобілізації — на що скаржаться перевізники

Про негаразди з водіями фур стало відомо 29 квітня з відеозвернення "Асоціації міжнародних перевізників України". Очільники асоціації навели розповіді кількох компаній, які постраждали від дій ТЦК. Як з'ясувалось, далекобійників зупиняли посеред траси відразу після перетину українського кордону. Спершу у них перевіряли документи, потім пропонували під'їхати у військкомат, а після цього деяких громадян мобілізували. З чоловіками зникав зв'язок, а потім повідомлялось, що вони вже на шляху у військову частину або у навчальний центр.

Тим часом в асоціації нагадали українським урядовцям, що не можна лишати опломбовані автомобілі з різними вантажами посеред дороги. Вони звернулись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і наголосили, що водії працюють у важливій інфраструктурній галузі економіки.

Як ТЦК відреагувало на заяви водіїв

30 квітня урядовці не відреагували на заяву Асоціації перевізників. Натомість відреагував Закарпатський ТЦК. На сторінці Facebook військкомату зазначили, що водії міжнародних перевезень — такі ж громадяни, як і решта військовозобов'язаних українців. Вони зобов'язані надати військово-облікові документи. Деякі дані уточнити прямо на місці не можливо, тому їх і знімають з рейсу.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про особливості бронювання від мобілізації. Це питання регулюється низкою нормативних активів Кабінету Міністрів і може стосуватись громадян, які працюють на стратегічно важливих підприємствах, інфраструктурних об'єктах, на військовому виробництву тощо.

Нагадуємо, у квітні юрист Антон Ревенко детально пояснив, як чоловіку отримати бронь — назвав підприємства, яких це стосується, та навів перелік документів.