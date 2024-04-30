"Шлях" не защитит: ТЦК мобилизует водителей фур, если они не забронированы или без документов

Водителей, указанных в информационной системе "Шлях", могут мобилизовать при пересечении украинской границы. Чтобы этого не произошло, нужно заранее оформить бронирование или отсрочку.

Related video

Работники Территориальных центров комплектования (ТЦК и СП) имеют законное право останавливать водителей международных перевозок во время проверки на контрольно-пропускных пунктах (КПП). Прежде всего, водители должны иметь при себе правильно оформленные военно-учетные документы. При этом их могут снять с рейса и мобилизовать, если у них нет оснований для отсрочки. О деталях мобилизации водителей фур представители Закарпатского областного ТЦК рассказали порталу "Укринформ".

Пресс-служба Закарпатского военкомата отметила, что водители, как и остальные военнообязанные, должны предоставить ТЦК актуальные военно-учетные данные. Если с этим не все в порядке, им предлагают посетить ТЦК и предоставить документы, которые, например, подтверждают право на отсрочку. При этом фуры с опломбированным грузом не остаются без присмотра, — заявили чиновники.

"Если данные не удается выяснить при осмотре на КПП, военнообязанным предлагают проехать в ТЦК и СП для уточнения данных. В то же время подчеркиваем, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов", — привели журналисты слова пресс-службы.

В военкомате перечислили, какие подтверждающие документы должны иметь водители фур, чтобы их не мобилизовали прямо на КПП:

военно-учетный документ, в котором стоит отметка о праве на отсрочку. Основания отсрочки приведены в статье 23 Закона Украины о "О мобилизационной подготовке и мобилизации"; военно-учетный документ с отметкой об исключении с воинского учета; документ, подтверждающий право на бронирование от мобилизации.

Также в Закарпатском ТЦК отметили, что наличие имени водителя фуры в информационной системе "Шлях" не означает автоматическое бронирование.

"Система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом", — заявила пресс-служба военкомата.

Усиление мобилизации — на что жалуются перевозчики

О проблемах с водителями фур стало известно 29 апреля из видеообращения "Ассоциации международных перевозчиков Украины". Руководители ассоциации привели рассказы нескольких компаний, которые пострадали от действий ТЦК. Как выяснилось, дальнобойщиков останавливали посреди трассы сразу после пересечения украинской границы. Сначала у них проверяли документы, потом предлагали подъехать в военкомат, а после этого некоторых граждан мобилизовали. С мужчинами исчезала связь, а потом сообщалось, что они уже на пути в воинскую часть или в учебный центр.

Между тем в ассоциации напомнили украинским чиновникам, что нельзя оставлять опломбированные автомобили с различными грузами посреди дороги. Они обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и отметили, что водители работают в важной инфраструктурной отрасли экономики.

Как ТЦК отреагировало на заявления водителей

30 апреля чиновники не отреагировали на заявление Ассоциации перевозчиков. Зато отреагировал Закарпатский ТЦК. На странице Facebook военкомата отметили, что водители международных перевозок — такие же граждане, как и остальные военнообязанные украинцы. Они обязаны предоставить военно-учетные документы. Некоторые данные уточнить прямо на месте не возможно, поэтому их и снимают с рейса.

Отметим, ранее Фокус рассказывал об особенностях бронирования от мобилизации. Этот вопрос регулируется рядом нормативных активов Кабинета Министров и может касаться граждан, работающих на стратегически важных предприятиях, инфраструктурных объектах, на военном производстве и тому подобное.

Напоминаем, в апреле юрист Антон Ревенко подробно объяснил, как мужчине получить бронь — назвал предприятия, которых это касается, и привел перечень документов.