Дефицит мужчин 30%: в Украине женщин будут учить управлять бусами, — Мининфраструктуры

В стране разрабатывают специальную национальную программу по обучению женщин вождению крупногабаритного транспорта. В Мининфраструктуры заявили, что бизнес проявил заинтересованность и предлагает предоставить все возможные ресурсы для подготовки специалистов.

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В регионах дефицит водителей коммунального транспорта достигает не менее 30%, поэтому Мининфраструктуры разрабатывает всеукраинскую программу для обучения женщин управлению крупногабаритным транспортом. Об этом Forbes рассказал заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, сейчас профильное министерство собирает актуальные данные о потребности в водителях. Чиновник отметил, что согласно данным на февраль нехватка водителей коммунального транспорта уже тогда достигала 30%. Сейчас же дефицит рабочих рук может быть еще больше.

"Это вопрос ближайших недель", — актуализировал он старт учебной программы водителей-женщин.

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Мининфраструктуры также рассчитывает привлечь бизнес-структуры к кампании по обучению женщин. Заместитель министра рассказал, что ряд компаний уже сами обращались к правительству с предложениями предоставить для обучения необходимое оборудование или площадки.

Отметим, что на специализированных сайтах по поиску работы "висят" сотни вакансий для водителей различных категорий и специализаций: от таксистов до международников.

Причем, рассматривают даже кандидатов без опыта. Некоторые компании также обещают бронирование своих сотрудников.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич предупреждал, что с конца мая в Николаеве на маршруты из-за мобилизации водителей будет выходить меньше автобусов, чем обычно.

В столичном метро, как писал Фокус, также заявляли, что собираются увеличить интервал движения поездов в подземке, поскольку на предприятии не хватает машинистов подвижного состава, электромехаников, слесарей и токарей.