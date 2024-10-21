Водителей в Британии от штрафа могут "спасти" каштаны: подробности

Автомобилистам грозит немалый штраф за опасное вождение в "сезон пауков". Однако на помощь могут прийти обычные каштаны.

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Водители в Великобритании получили необычное предупреждение — держать каштаны в авто во время "сезона пауков" или же готовиться к серьезным штрафам. Речь идет о 2,5 тыс. фунтов стерлингов и 9 штрафных баллов на водительское удостоверение, если ваше внимание во время вождения отвлечет восьминогий пассажир и вы с ним не справитесь. Об этом пишет The Mirror.

Оказывается, народная мудрость советует бороться с пауками на горизонте с помощью каштанов! Да, именно те, с которыми играют в детскую игру. По слухам, каштаны могут отпугивать пауков, хоть научных доказательств этому и нет. Водителям предлагают подвесить каштан на зеркало заднего вида, чтобы проверить, сработает ли это. И даже если пауки останутся равнодушными к каштанам, выглядеть это будет довольно оригинально.

Но если каштаны — не ваш вариант, есть другие способы, как отпугнуть пауков: лаванда, мята, эвкалипт и цитронелла. Водители могут попробовать их, чтобы уменьшить вероятность незваных пассажиров.

"Сезон пауков" наступает в начале осени, когда пауки ищут себе пару и начинают массово переселяться в дома, гаражи и даже авто. Хотя большинство пауков в Британии абсолютно безопасны, встреча с ними в машине может сильно напугать, поэтому лучше быть начеку.

Напомним, в США турист проснулся посреди ночи в палатке, когда почувствовал, как рядом что-то ползает. Посветив фонариком он увидел десятки пауков-косарей.

В Великобритании женщина так сильно испугалась паука в своем доме, что вызвала Uber, чтобы водитель избавился от него.