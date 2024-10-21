Водіїв у Британії від штрафу можуть "врятувати" каштани: подробиці

Автомобілістам загрожує чималий штраф за небезпечне водіння у "сезон павуків". Однак на допомогу можуть прийти звичайні каштани.

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Водії у Великій Британії отримали незвичне попередження — тримати каштани в авто під час "сезону павуків" або ж готуватися до серйозних штрафів. Йдеться про 2,5 тис. фунтів стерлінгів і 9 штрафних балів на водійське посвідчення, якщо вашу увагу під час кермування відволіче восьминогий пасажир і ви з ним не впораєтесь. Про це пише The Mirror.

Виявляється, народна мудрість радить боротися з павуками на горизонті за допомогою каштанів! Так, саме ті, з якими грають у дитячу гру. За чутками, каштани можуть відлякувати павуків, хоч наукових доказів цьому і немає. Водіям пропонують підвісити каштан на дзеркало заднього виду, щоб перевірити, чи це спрацює. І навіть якщо павуки залишаться байдужими до каштанів, це буде доволі оригінально.

Але, якщо каштани — не ваш варіант, є інші способи, як відлякати павуків: лаванда, м'ята, евкаліпт і цитронелла. Водії можуть спробувати їх, щоб зменшити ймовірність непроханих пасажирів.

"Сезон павуків" настає на початку осені, коли павуки шукають собі пару і починають масово переселятися в будинки, гаражі та навіть авто. Хоч більшість павуків у Британії абсолютно безпечні, зустріч із ними у машині може сильно налякати, тому краще бути напоготові.

Нагадаємо, у США турист прокинувся посеред ночі у наметі, коли відчув, як поруч щось повзає. Посвітивши ліхтариком він побачив десятки павуків-косарів.

У Великій Британії жінка так сильно злякалася павука у своєму домі, що викликала Uber, щоб водій позбувся його.