Відчув, як щось повзає: турист прокинувся в наметі і побачив "кошмар наяву" (відео)

За словами експертів, павукоподібні-сінокосці іноді утворюють щільні скупчення. Така поведінка поширена серед цих довгоногих істот, але немає простого пояснення, чому вони це роблять.

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У США турист прокинувся посеред ночі у своєму наметі, адже відчув, як поруч щось повзає. Посвітивши ліхтариком він побачив, що до нього на намет залізли десятки сінокосців. Про це повідомляє Daily Star.

За словами журналістів, чоловік немов опинився у фільмі жахів.

Відео, зняте туристом, було опубліковано на сторінці Національного парку і заповідника Лейк Кларк у Facebook. Це місце розташовується в штаті Аляска.

Експерти зазначили, що павукоподібні іноді утворюють щільні скупчення. Така поведінка поширена серед цих довгоногих істот, але немає простого пояснення, чому вони це роблять.

"Дослідники припускають, що скупчення формуються для спарювання, контролю вологості або відлякування хижаків", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що така поведінка сінокосців частіше зустрічається восени, коли погода суха і дні стають короткими. Вони схильні до "висихання", тож об'єднання в скупчення дає їм змогу створювати середовище для підтримання вологості тіла.

У матеріалі йдеться про те, що сінокосці насправді не павуки. У них немає необхідних шовкових та отруйних залоз. Також невідомі, щоб вони кусали людей.

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