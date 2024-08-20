Моторошний ляльковик. Павуки використовують самців світлячків як маріонеток: навіщо їм це (фото)

Дослідники виявили, що один вид павуків використовує самців світлячків, щоб спіймати у свої сіті більше здобичі.

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За мільярди років наша планета встигла стати домом для неймовірної кількості живих істот. Деякі з них добре відомі науці, а інші не перестають дивувати вчених: наприклад, один вид павуків, що використовує самців світлячків як моторошних маріонеток, пише Science Alert.

Непримітні павуки Araneus ventricosus, як правило, плетуть свою павутину в Китаї, Японії та Кореї, але тепер вчені вважають, що вони також мають здібності майстра-маніпулятора. Дослідники виявили, що павуки ловлять самців світлячків, а потім змушують їх блимати сигнальними візерунками, які зазвичай використовують самки. У результаті в їхній павутині-пастці опиняється більше самців світлячків.

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Раніше вчені не зовсім розуміли, як павуки змушують самців світлячків видавати миготливі сигнали, як у самок. Але нове дослідження, проведене командою з Сільськогосподарського університету Хуачжун у Китаї, вказує на чіткий причинно-наслідковий зв'язок.

Великі польові спостереження припускають, що павуки практикують обманну міжвидову комунікацію. Спочатку вони заманюють самців світлячків у свою павутину, а потім привертають їх до передачі біолюмінесцентних сигналів. Цікаво, що ці сигнали зовсім не схожі на ті, які самці використовують для залучення самок. Натомість самці демонструють сигнали для приваблення самців, які типові для самок.

Araneus ventricosus із двома миготливими світлячками, спійманими в її павутині Фото: Xinhua Fu

За словами провідного автора дослідження, ентомолога Сіньхуа Фу, результатом поведінки павука-ляльковода є те, що спіймані світлячки заманюють більше самців світлячків до павутини. До слова, вперше таку дивну поведінку самців Фу помітив під час польових спостережень, а потім вирішив дізнатися більше про дивну поведінку самців.

Йому здалося цікавим, що в липкі тенета павуків здебільшого потрапляли лише самці. Якщо розглядати це окремо, це може не мати великого значення. Але в наступних експедиціях він виявив те ж саме. Самка світлячка рідко потрапляла в павутину A. ventricosus, що являло собою занадто різку картину, щоб списати її на випадковість.

Зазначимо, що самці світлячків, як правило, сигналізують один одному, використовуючи два ліхтарі в черевці, створюючи багатосигнальні ланцюжки імпульсів. Водночас самки використовують один ліхтар, створюючи сигнали з одним імпульсом. Таким чином комахи можуть відрізняти сигнали самок світлячків від самців.

Науковці помітили, що потрапляючи в тенета павука, самці блимали сигналом з одним ліхтарем і одним імпульсом, який самки використовують для приваблення самців. Вони спостерігали, як світлячки, що вільно літають, наближаються до павутини, яку вони класифікували залежно від наявності або відсутності павуків або спійманих світлячків. Для кожної зі 161 павутин, за якими спостерігали, вони також вивчали швидкість упіймання — скільки світлячків спіймала павутина.

Araneus ventricosus обвиває блискучого самця світлячка Фото: Xinhua Fu

Команда провела низку польових досліджень і виявила, що світлячки, які потрапили в павутину, зовсім не подавали сигналів лиха. Автори дослідження також помітили, коли перший самець потрапляв у павутину, павук наближався до нього і використовував характерну тактику "обхоплювання й укусу". Ця атака відбувалася тільки тоді, коли було видно мерехтіння світлячка; коли в павутину поміщали світлячків із затемненими ліхтариками, павук не використовував послідовність атаки.

Команда зазначає, що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, що конкретно відповідальне за зміну павука — отрута чи сам укус. І все ж вони вважають, що щось в атаці змушує нейротрансмітер змінювати стиль сигналу всередині комахи.

Раніше Фокус писав про те, як світлячки отримали свою дивовижну будову тіла.