Жуткий кукловод. Пауки используют самцов светлячков в качестве марионеток: зачем им это (фото)

Исследователи обнаружили, что один вид пауков использует самцов светлячков, чтобы поймать в свои сети больше добычи.

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За миллиарды лет наша планета успела стать домом для невероятного количества живых существ. Некоторые из них хорошо известны науке, а другие не перестают удивлять ученых: например, один вид пауков, использующий самцов светлячков в качестве жутких марионеток, пишет Science Alert.

Неприметные пауки Araneus ventricosus, как правило, плетут свою паутину в Китае, Японии и Корее, но теперь ученые считают, что они также обладают способностями мастера-манипулятора. Исследователи обнаружили, что пауки ловят самцов светлячков, а затем заставляют их мигать сигнальными узорами, которые обычно использую самки. В результате в их паутине-ловушке оказывается больше самцов светлячков.

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Ранее ученые не совсем понимали, как пауки заставляют самцов светлячков издавать мигающие сигналы, как у самок. Но новое исследование, проведенное командой из Сельскохозяйственного университета Хуачжун в Китае, указывает на четкую причинно-следственную связь.

Обширные полевые наблюдения предполагают, что пауки практикуют обманную межвидовую коммуникацию. Изначально они заманивают самцов светлячков в свою паутину, а затем предрасполагают их к передаче биолюминесцентных сигналов. Любопытно, что эти сигналы вовсе не похожи на те, которые самцы используют для привлечения самок. Вместо этого самцы демонстрируют сигналы для привлечения самцов, которые типичны для самок.

Araneus ventricosus с двумя мигающими светлячками, пойманными в ее паутине Фото: Xinhua Fu

По словам ведущего автора исследования, энтомолога Синьхуа Фу, результатом поведения паука-кукловода является то, что пойманные светлячки заманивают больше самцов светлячков в паутину. К слову, впервые столь странное поведение самцов Фу заметил во время полевых наблюдений, а затем решил узнать больше о странном поведении самцов.

Ему показалось любопытным, что в липкие сети пауков в большинстве своем попадали лишь самцы. Если рассматривать это отдельно, это может не иметь большого значения. Но в последующих экспедициях он обнаружил то же самое. Самка светлячка редко попадалась в паутину A. ventricosus, что представляло собой слишком резкую картину, чтобы списать ее на случайность.

Отметим, что самцы светлячков, как правило, сигнализируют друг другу, используя два фонаря в брюшке, создавая многосигнальные цепочки импульсов. В то же время самки используют один фонарь, создавая сигналы с одним импульсом. Таким образом насекомые могут отличать сигналы самок светлячков от самцов.

Ученые заметили, что попадая в сети паука самцы мигали сигналом с одним фонарем и одним импульсом, который самки используют для привлечения самцов. Они наблюдали, как свободно летающие светлячки приближаются к паутине, которую они классифицировали в зависимости от наличия или отсутствия пауков или пойманных светлячков. Для каждой из 161 наблюдаемых паутин они также изучали скорость поимки — сколько светлячков поймала паутина.

Araneus ventricosus обвивает сверкающего самца светлячка Фото: Xinhua Fu

Команда провела ряд полевых исследований и обнаружила, что светлячки, угодившие в паутину, вовсе не подавали сигналов бедствия. Авторы исследования также заметили, когда первый самец попадал в паутину, паук приближался к нему и использовал характерную тактику "обхватывания и укуса". Эта атака происходила только тогда, когда было видно мерцание светлячка; когда в паутину помещали светлячков с затемненными фонариками, паук не использовал последовательность атаки.

Команда отмечает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, что конкретно ответственно за изменение паука — яд или сам укус. И все же они полагают, что что-то в атаке заставляет нейротрансмиттер изменять стиль сигнала внутри насекомого.

Ранее Фокус писал о том, как светлячки получили свое удивительное строение тела.