Почувствовал, как что-то ползает: турист проснулся в палатке и увидел "кошмар наяву" (видео)

По словам экспертов, паукообразные-сенокосцы иногда образуют плотные скопления. Такое поведение распространено среди этих длинноногих существ, но нет простого объяснения, почему они это делают.

Related video

В США турист проснулся посреди ночи в своей палатке, ведь почувствовал, как рядом что-то ползает. Посветив фонариком он увидел, что к нему на палатку забрались десятки сенокосцев. Об этом сообщает Daily Star.

По словам журналистов, мужчина словно очутился в фильме ужасов.

Видео, снятое туристом, было опубликовано на странице Национального парка и заповедника Лейк Кларк в Facebook. Это место располагается в штате Аляска.

Эксперты отметили, что паукообразные иногда образуют плотные скопления. Такое поведение распространено среди этих длинноногих существ, но нет простого объяснения, почему они это делают.

"Исследователи предполагают, что скопления формируются для спаривания, контроля влажности или отпугивания хищников", — сказано в сообщении.

Отмечается, что такое поведение сенокосцев чаще встречается осенью, когда погода сухая и дни становятся короткими. Они склонны к "высыханию", поэтому объединение в скопления позволяет им создавать среду для поддержания влажности тела.

В материале говорится, что сенокосцы на самом деле не пауки. У них нет необходимых шелковых и ядовитых желез. Также неизвестны, чтобы они кусали людей.

Ранее Фокус писал, что женщина показала, что выросло из "чистокровного" французского бульдога за 700 евро. У собачки выросла длинная мордочка и более пышная шерсть, чем у чистокровных представителей породы.

Также сообщалось, что на свет появились уникальные котята, постоянно меняющие цвет шерсти. Расстройство не влияет на общее состояние здоровья домашних питомцев. Они вполне счастливы и ищут новый дом.