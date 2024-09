На свет появились уникальные котята, постоянно меняющие цвет шерсти (фото)

Расстройство не влияет на общее состояние здоровья домашних питомцев. Они вполне счастливы и ищут новый дом.

На свет появились уникальные котята с редким заболеванием, в результате которого их шерсть постоянно меняет цвет. Пушистиков уже назвали "самыми редкими" в Шотландии. Об этом сообщает Need To Know.

Шестеро котят страдают странным заболеванием, приводящим к неожиданным изменениям цвета шерсти. Это происходит из-за проблемы с пигментацией в утробе матери вследствие болезни или стресса в период беременности.

Шестеро котят страдают странным заболеванием Фото: Jam Press

"Это очень редкое явление, и я никогда раньше не видел, чтобы оно коснулось целого выводка. Изменение окраса может длиться месяцами и шокировать людей, которые пристроили котенка "редкого окраса", а через пару месяцев видят, как он становится просто черным. Не существует единой инфекции, которая вызывает расстройство. Это настолько редкое явление, что точная причина до конца не выяснена, но, вероятно, это происходит только тогда, когда поднимается температура в теле матери на определенном этапе беременности", — отметил старший ветеринар Шотландского общества защиты животных Джо Нилсон, который ухаживал за котятами.

По его словам, расстройство не влияет на общее состояние здоровья пушистиков. Они вполне счастливы и ищут новый дом в любящей семье.

Сообщается, что котят привезли в приют (SPCA) после того, как было установлено, что они живут в неподходящих условиях.

