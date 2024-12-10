Размером с футбольное поле. На острове, где живет "больше всего" в мире людей, есть свой бордель (фото)

Путешественник опубликовал удивительные фото населенного пункта. На этих кадрах можно увидеть, что остров покрывают тесные домики с крышами из гофрированного металла.

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На крошечном острове Мигинго, расположенном на северо-восточной стороне озера Виктория, что на границе между Угандой и Кенией, проживает одна из самых густонаселенных общин на планете. При этом площадь населенного пункта можно сравнить с футбольным полем, пишет The Mirror.

Дубайский режиссер Джо Хаттаб недавно отправился на остров, чтобы увидеть, как там живется аборигенам — их всего около 1000. Хотя этот населенный пункт очень маленький, он имеет богатую историю. В частности, именно там, по словам местных жителей, состоялась "самая маленькая африканская война".

История острова

Интересно, что на протяжении десятилетий Мигинго находился в центре территориальных споров. Сейчас он находится под совместным управлением Уганды и Кении, став популярным рыболовным центром. Когда значительно уменьшилось добычи в озере Виктория, сюда начали приезжать рыбаки даже из Танзании, Сомали, Эфиопии и Демократической Республики Конго.

Жители Мигинго Фото: Joe Hattab

Нильский окунь, который живет в водах вокруг Мигинго, раньше пользовался спросом только на местном уровне, но сейчас стал ценным товаром, появившись в меню шикарных британских и французских ресторанов. Это лишь повысило привлекательность острова для рыбаков.

Хаттаб добавляет, что цена на эту рыбу подскочила на 50% за последние годы и на международных рынках оценивается в 300 долларов за килограмм.

Есть все необходимое

Путешественник опубликовал в своих социальных сетях удивительные фото населенного пункта. На этих кадрах можно увидеть, что остров покрывают тесные домики с крышами из гофрированного металла, поднимаясь и опускаясь на линии ландшафта.

Путешественник опубликовал в своих социальных сетях удивительные фото населенного пункта Фото: Joe Hattab Путешественник опубликовал в своих социальных сетях удивительные фото населенного пункта Фото: Joe Hattab

Говорят, что на Мигинго есть четыре бара, парикмахерская и даже свой бордель. Общественный порядок обеспечивает своя полиция. Также работает медсестра, которая помогает людям вылечить мелкие заболевания, однако в более сложных случаях островитянам приходится ездить на материковую часть Кении.

Напомним, ранее Фокус писал о маме двоих детей Келли Грин из Великобритании, которая 13 лет назад переехала жить на Тристан-да-Кунья — самый отдаленный обитаемый остров в мире, расположенный в южной части Атлантического океана, примерно в 2,7 тыс. км от Кейптауна (Южно-Африканская республика).

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.