Розміром з футбольне поле. На острові, де живе "найбільше у світі" людей, є свій бордель (фото)

Мандрівник опублікував дивовижні фото населеного пункту. На цих кадрах можна побачити, що острів покривають тісні будиночки з дахами з гофрованого металу.

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На крихітному острові Мігінго, розташованому на північно-східній стороні озера Вікторія, що на кордоні між Угандою та Кенією, проживає одна з найбільш густонаселених громад на планеті. При цьому його площу можна порівняти з футбольним полем, пише The Mirror.

Дубайський режисер Джо Хаттаб нещодавно вирушив на острів, щоб побачити, як там живеться аборигенам — їх всього близько 1000. Хоча цей населений пункт дуже маленький, він має багату історію. Зокрема, саме там, за словами місцевих мешканців, відбулась "найменша африканська війна".

Історія острова

Цікаво, що протягом десятиліть Мігінго перебував у центрі територіальних суперечок. Зараз знаходиться під спільним управлінням Уганди та Кенії, ставши популярним рибальським центром. Коли значно поменшало здобичі в озері Вікторія, сюди почали приїжджати рибалки навіть з Танзанії, Сомалі, Ефіопії та Демократичної Республіки Конго.

Жителі Мігінго Фото: Joe Hattab

Нільський окунь, який живе у водах навколо Мігінго, раніше мав попит лише на місцевому рівні, але зараз став цінним товаром, з'явившись у меню шикарних британських і французьких ресторанів. Це лише підвищило привабливість острова для рибалок.

Хаттаб додає, що ціна на цю рибу підскочила на 50% за останні роки й на міжнародних ринках оцінюється в 300 доларів за кілограм.

Є все необхідне

Мандрівник опублікував у своїх соціальних мережах дивовижні фото населеного пункту. На цих кадрах можна побачити, що острів покривають тісні будиночки з дахами з гофрованого металу, піднімаючись і опускаючись на лінії ландшафту.

Мандрівник опублікував у своїх соціальних мережах дивовижні фото населеного пункту Фото: Joe Hattab Мандрівник опублікував у своїх соціальних мережах дивовижні фото населеного пункту Фото: Joe Hattab

Кажуть, що на Мігінго є чотири бари, перукарня й навіть свій бордель. Громадський порядок забезпечує своя поліція. Також працює медсестра, яка допомагає людям вилікувати дрібні захворювання, однак у складніших випадках острів’янам доводиться їздити на материкову частину Кенії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про маму двох дітей Келлі Грін із Великої Британії, яка 13 років тому переїхала жити на Трістан-да-Кунья — найвіддаленіший населений острів у світі, що розташований у південній частині Атлантичного океану, приблизно за 2,7 тис. км від Кейптауна (Південно-Африканська республіка).

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.