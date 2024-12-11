У природы хорошее чувство юмора: в океане найден дельфин-панда, плавающий вверх тормашками (видео)

Исследователи рассказали о забавном виде дельфинов с необычным черно-белым рисунком и любопытной привычкой.

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У природы изящное чувство юмора и она способна удивлять неожиданными коллаборациями. Примером одной из них является дельфин-панда, известный науке как дельфин Коммерсона: представители этого вида отличаются характерным черно-белым рисунком и имеют странную привычку плавать вверх тормашками, пишет IFLScience.

Дельфины панды делятся на два подвида:

Cephalorhynchus commersonii commersonii, обитающие в Южной Америке;

Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis, обитающие у островов Кергелен в Индийском океане.

Представители этих подвидов обитают на расстоянии около 8 500 километров друг от друга, но ученые до сих пор не знают, что заставило их отдалиться. Тот подвид, что обитает у островов Кергелен считается самым крупным — их длина достигает 1,8 метра, а вес — около 86 килограммов. Для сравнения, вес их южноамериканских собратьев куда более скромный — всего около 45 килограммов.

Оба подвида отличаются характерным черно-белым рисунком, который вдохновил ученых на различные прозвища, в том числе: дельфин-панда и дельфин-скунс. Отметим, что в мире много пегих животных, для которых характерны нерегулярные пятна двух цветов, чаще всего черного и белого. Основная генетическая причина этого рисунка тесно связана с лейцизмом.

У животных-лейцистов наблюдается снижение пигментации, а не только меланина, как при альбинизме. В то же время у пегих животных снижение пигментации наблюдается лишь на определенных частях тела. Однако яркий смокинг вовсе не единственное, чем интересны дельфины-панды.

Считается, что черно-белый узор может повысить их шансы на охоту как форма разрушительного камуфляжа, скрывающего силуэты дельфинов. А чтобы было легче обнаружить свою добычу, они приспособились прекрасно плавать вверх ногами.

Любопытно, что косатки используют ту же тактику, но для других целей: во время охоты они переворачивают акул, чтобы вызвать тоническую неподвижность, поскольку переворачивание таких видов, как акулы, погружает их в состояние, похожее на сон или оцепенение. Однако для дельфинов-панд такой маневр вовсе не является угрозой.

Исследователи обнаружили, что дельфины Коммерсона проявляют типичное для дельфинов любопытство к людям и охотно подходят к лодкам, чтобы покататься на них и покататься на вейке. Представители этого вида энергичны и активны, а также часто выполняют восьмерки под лодками, вращаясь под водой и выпрыгивая из воды. Ученые также считают, что эти дельфины, как и многие другие виды, похоже, любят кататься на волнах.

Ранее Фокус писал о том, что дельфин единственный раз в истории убил человека: как и почему это произошло.