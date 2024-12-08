Веселый серфинг. Ученые наконец-то выяснили, почему дельфины любят кататься на волнах (видео)

Давно известно, что млекопитающие любят кататься на волнах, оставленных катерами, но до сих пор мы не знали, зачем им это.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества жизни. Одними из них являются дельфины, которые широко известны как социальные, умные и игривые млекопитающие, но нечто в их поведении все еще остается загадкой для ученых, пишет IFLScience.

Не секрет, что дельфины обожают кататься на волнах, созданных катерами, но долгое время ученые не могли понять, зачем им это. Долгие годы ученые полагали, что такое поведение китообразных, также наблюдаемое и у морских свиней, на самом деле является игровым. Но новое исследование предполагает, что все немного иначе.

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По словам соавтора исследования, доцента кафедры биологии Техасского университета, доктора Дары Орбах, они с коллегами пришли к выводу, что на самом деле дельфины таким образом экономят энергию, катаясь на волнах, которая в противном случае была бы потрачена на плавание. Авторы исследования также признают, что получение транспортной выгоды и сохранения энергии вовсе не значит, что млекопитающим не весело.

Как отмечает Орбах, игра и энергоэффективность не обязательно являются взаимоисключающими. Другими словами, катание на волне может быть эффективным и веселым для дельфинов. В ходе исследования ученые обследовали темных дельфинов (Lagenorhynchus obscurus) у побережья Новой Зеландии, используя беспилотник для случайного сбора кадров во время путешествия китообразных между местами кормления и прибрежными водами.

Исследователи признают, что задача не была простой, так как дельфины чрезвычайно быстрые животные. По словам другого соавтора исследования, доктора Лоренцо Фиори, как только ученые начали записывать дельфинов, они следовали за животным. Далее ученые просматривали отснятый материал на низкой скорости, подсчитывая каждый раз, когда дыхало открывалось и закрывалось, чтобы указать частоту дыхания животного.

Команда обнаружила, что по мере того, как дельфины увеличивают свою скорость или расход энергии, они делают больше вдохов, увеличивая частоту дыхания. Но в момент катания на волнах частота дыхания животных снижалась, что указывает на то, что они используют волны для экономии энергии.

В зависимости от высоты, веса или того, как они двигаются в воде, суда создают разные следы или волны, а это значит, что дельфины будут взаимодействовать с этими кораблями по-разному. Ученые считают, что понимание этого поведения не только помогает лучше понять экосистемы млекопитающих, но также помогают установить необходимые правила и требования, чтобы защитить животных.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.