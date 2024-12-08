Веселий серфінг. Вчені нарешті з'ясували, чому дельфіни люблять кататися на хвилях (відео)

Давно відомо, що ссавці люблять кататися на хвилях, залишених катерами, але досі ми не знали, навіщо їм це.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для величезної кількості життя. Одними з них є дельфіни, які широко відомі як соціальні, розумні та грайливі ссавці, але дещо в їхній поведінці все ще залишається загадкою для вчених, пише IFLScience.

Не секрет, що дельфіни обожнюють кататися на хвилях, створених катерами, але довгий час вчені не могли зрозуміти, навіщо їм це. Довгі роки вчені вважали, що така поведінка китоподібних, яку також спостерігають і в морських свиней, насправді є ігровою. Але нове дослідження припускає, що все трохи інакше.

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За словами співавтора дослідження, доцента кафедри біології Техаського університету, доктора Дари Орбах, вони з колегами дійшли висновку, що насправді дельфіни в такий спосіб економлять енергію, катаючись на хвилях, яка в іншому разі була б витрачена на плавання. Автори дослідження також визнають, що отримання транспортної вигоди та збереження енергії зовсім не означає, що ссавцям не весело.

Як зазначає Орбах, гра та енергоефективність не обов'язково є взаємозаперечним. Іншими словами, катання на хвилі може бути ефективним і веселим для дельфінів. Під час дослідження вчені обстежили темних дельфінів (Lagenorhynchus obscurus) біля узбережжя Нової Зеландії, використовуючи безпілотник для випадкового збору кадрів під час подорожі китоподібних між місцями годівлі та прибережними водами.

Дослідники визнають, що завдання не було простим, оскільки дельфіни надзвичайно швидкі тварини. За словами іншого співавтора дослідження, доктора Лоренцо Фіорі, щойно вчені почали записувати дельфінів, вони слідували за твариною. Далі вчені переглядали відзнятий матеріал на низькій швидкості, підраховуючи щоразу, коли дихало відкривалося і закривалося, щоб вказати частоту дихання тварини.

Команда виявила, що в міру того, як дельфіни збільшують свою швидкість або витрату енергії, вони роблять більше вдихів, збільшуючи частоту дихання. Але в момент катання на хвилях частота дихання тварин знижувалася, що вказує на те, що вони використовують хвилі для економії енергії.

Залежно від висоти, ваги або того, як вони рухаються у воді, судна створюють різні сліди або хвилі, а це означає, що дельфіни будуть взаємодіяти з цими кораблями по-різному. Вчені вважають, що розуміння цієї поведінки не тільки допомагає краще зрозуміти екосистеми ссавців, а й допомагає встановити необхідні правила і вимоги, щоб захистити тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.