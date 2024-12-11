У природи гарне почуття гумору: в океані знайдено дельфіна-панду, що плаває догори дриґом (відео)

Дослідники розповіли про кумедний вид дельфінів із незвичайним чорно-білим малюнком і цікавою звичкою.

Related video

Природа має витончене почуття гумору і здатна дивувати несподіваними колабораціями. Прикладом однієї з них є дельфін-панда, відомий науці як дельфін Коммерсона: представники цього виду вирізняються характерним чорно-білим малюнком і мають дивну звичку плавати догори дриґом, пише IFLScience.

Дельфіни панди діляться на два підвиди:

Cephalorhynchus commersonii commersonii, що мешкають у Південній Америці;

Cephalorhynchus commersonii kerguelenensis, що мешкають біля островів Кергелен в Індійському океані.

Представники цих підвидів мешкають на відстані близько 8 500 кілометрів один від одного, але вчені досі не знають, що змусило їх віддалитися. Той підвид, що мешкає біля островів Кергелен вважається найбільшим — їхня довжина сягає 1,8 метра, а вага — близько 86 кілограмів. Для порівняння, вага їхніх південноамериканських побратимів значно скромніша — всього близько 45 кілограмів.

Обидва підвиди вирізняються характерним чорно-білим малюнком, який надихнув учених на різноманітні прізвиська, зокрема: дельфін-панда і дельфін-скунс. Зазначимо, що у світі багато рябих тварин, для яких характерні нерегулярні плями двох кольорів, найчастіше чорного і білого. Основна генетична причина цього малюнка тісно пов'язана з лейцизмом.

У тварин-лейцистів спостерігається зниження пігментації, а не тільки меланіну, як за альбінізму. Водночас у рябих тварин зниження пігментації спостерігається лише на певних частинах тіла. Однак яскравий смокінг зовсім не єдине, чим цікаві дельфіни-панди.

Вважається, що чорно-білий візерунок може підвищити їхні шанси на полювання як форма руйнівного камуфляжу, що приховує силуети дельфінів. А щоб було легше виявити свою здобич, вони пристосувалися чудово плавати догори дриґом.

Цікаво, що косатки використовують ту саму тактику, але з іншою метою: під час полювання вони перевертають акул, щоб викликати тонічну нерухомість, оскільки перевертання таких видів, як акули, занурює їх у стан, схожий на сон або заціпеніння. Однак для дельфінів-панд такий маневр зовсім не є загрозою.

Дослідники виявили, що дельфіни Коммерсона виявляють типову для дельфінів цікавість до людей і охоче підходять до човнів, щоб покататися на них і покататися на вейку. Представники цього виду енергійні й активні, а також часто виконують вісімки під човнами, обертаючись під водою і вистрибуючи з води. Вчені також вважають, що ці дельфіни, як і багато інших видів, схоже, люблять кататися на хвилях.

Раніше Фокус писав про те, що дельфін єдиний раз в історії вбив людину: як і чому це сталося.