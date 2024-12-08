Дельфін єдиний раз в історії вбив людину: як і чому це сталося

Ссавці відомі доброзичливим характером, але один раз дельфін все ж таки став причиною смерті людини.

Дельфіни з їхніми "посмішками" та грайливим характером виглядають вельми доброзичливими, але вчені попереджають — не варто обманюватися, вони все ще залишаються головними океанськими хижаками. Саме тому дослідники радять дотримуватися дистанції під час зустрічей із дельфінами в дикій природі — відомо, що ссавці здатні напасти на людей і, як свідчить історія, навіть можуть убити, пише IFLScience.

Дельфін, що став причиною смерті людини, відомий як Тіао — цікавий ссавець, який прославився 1994 року своєю незвичайною легкістю у спілкуванні з людьми. Він регулярно спілкувався з людьми й майже щодня зупинявся біля пірса в Сан-Себастьяні, Бразилія.

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На жаль, люди зловживали довірою Тіао: плавці хапалися за його плавник і намагалися підчепити дельфіна. Ба більше, відомі випадки, коли деякі намагалися засунути палички від морозива в дихало Тіао. Схоже, в якийсь момент терпінню ссавця прийшов кінець.

Дельфін агресивно відреагував, коли його неодноразово переслідували й поранили близько 29 плавців, яких відправили до лікарні з незначними травмами. А 8 грудня 1994 року Тіао вдарив 30-річного курця, який помер через кілька годин від внутрішньої кровотечі через розрив шлунка.

Відомо, що в той самий час також постраждав ще один плавець: передбачається, що чоловіки намагалися підчепити Тіао, прикріпивши до його хвоста предмети. Смерть людини стала поштовхом до розроблення програми управління, яка мала запобігти подальшим травмам або смертельним випадкам шляхом підвищення обізнаності громадськості щодо шкідливих взаємодій і про те, як вони можуть мати серйозні наслідки для людей, а також диких тварин.

Програма, за словами вчених, імовірно, була ефективною, оскільки про подальші травми не повідомлялося. Відомо, що 1995 року Тіао покинув місцеві води та більше його не бачили.

Утім, дослідники зазначають, що напади дельфінів зовсім не є рідкістю. У результаті вчені вкотре нагадують, що наше бажання олюднити диких тварин зовсім не впливає на те, що вони залишаються небезпечними хижаками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, чому дельфіни люблять кататися на хвилях.