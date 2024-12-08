Дельфин единственный раз в истории убил человека: как и почему это произошло

Млекопитающие известны дружелюбным характером, но один раз дельфин все же стал причиной смерти человека.

Дельфины с их "улыбками" и игривым характером выглядят весьма дружелюбными, но ученые предупреждают — не стоит обманываться, они все еще остаются главными океанскими хищниками. Именно поэтому исследователи советуют соблюдать дистанцию во время встреч с дельфинами в дикой природе — известно, что млекопитающие способны напасть на людей и, как показывает история, даже могут убить, пишет IFLScience.

Дельфин, ставший причиной смерти человека, известен как Тиао — любопытное млекопитающие, прославившееся в 1994 году своей необычной легкостью в общении с людьми. Он регулярно общался с людьми и почти ежедневно останавливался у пирса в Сан-Себастьяне, Бразилия.

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Увы, люди злоупотребляли доверием Тиао: пловцы хватались за его плавник и пытались подцепить дельфина. Более того, известны случаи, когда некоторые пытались засунуть палочки от мороженного в дыхало Тиао. Похоже, в какой-то момент терпению млекопитающего пришел конец.

Дельфин агрессивно отреагировал, когда его неоднократно преследовали и ранили около 29 купальщиков, которые были отправлены в больницу с незначительными травмами. А 8 декабря 1994 года Тиао ударил 30-летнего курильщика, который умер через несколько часов от внутреннего кровотечения из-за разрыва желудка.

Известно, что в то же время также пострадал еще один пловец: предполагается, что мужчины пытались подцепить Тиао, прикрепив к его хвосту предметы. Смерть человека послужила толчком к разработке программы управления, которая должна была предотвратить дальнейшие травмы или смертельные случаи путем повышения осведомленности общественности о вредных взаимодействиях и о том, как они могут иметь серьезные последствия для людей, а также диких животных.

Программа, по словам ученых, вероятно, была эффективной, поскольку о дальнейших травмах не сообщалось. Известно, что в 1995 году Тиао покинул местные воды и больше его не видели.

Впрочем, исследователи отмечают, что нападения дельфинов вовсе не являются редкостью. В результате ученые в очередной раз напоминают, что наше желание очеловечить диких животных вовсе не влияет на то, что они остаются опасными хищниками.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, почему дельфины любят кататься на волнах.